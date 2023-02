Μετά το «Tulsa King» ο Σιλβέστερ Σταλόνε ετοιμάζει δικό του ριάλιτι.

Το ριάλιτι θα αποτελείται από οχτώ επεισόδια και θα έχει τίτλο «Η οικογένεια Σταλόνε ενώ θα ξεκινήσει να προβάλλεται από την άνοιξη. Στο νέο ριαλιτι θα πρωταγωνιστούν η γυναίκα του αλλά και οι τρεις κόρες του. Μάλιστα, οι δύο από αυτές έχουν δηλώσει ήδη πως θέλουν να ακολουθήσουν τη καριέρα του πατέρα τους και να ασχοληθούν με την υποκριτική.

Πίσω από το ριάλιτι κρύβονται οι παραγωγοί του «Keeping up with the Kardashians», όπως αναμεταδίδει το Mega.

«Νιώθω πως σπατάλησα πολύ χρόνο μακριά από τα παιδιά μου οπότε αυτός ήταν ο λόγος για να κάνω το ριάλιτι», δήλωσε ο ίδιος στο Hollywood reporter.

Η προσωπική περιουσία του Σιλβέστερ Σταλόνε είναι περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια.

Ακόμα και σήμερα στα 76 του χρόνια, παραμένει δραστήριος καθώς το 2023 πρόκειται να βγουν τρείς ακόμη ταινίες με πρωταγωνιστή τον ίδιο.