Ο Burt Bacharach έγραψε διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «I Say A Little Prayer», «Walk On By» και «What The World Needs Now Is Love».

Ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες της ποπ μουσικής, ο Burt Bacharach, πέθανε σε ηλικία 94 ετών. Μαζί με τον στιχουργό Hal David, έγραψε πολλά κινηματογραφικά θέματα, όπως το What's New, Pussycat, Alfie και το The Look Of Love - μια μεγάλη επιτυχία για τον Dusty Springfield. Ο Bacharach πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι του στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια, δήλωσε η εκπρόσωπός του Tina Brausam, την οποία επικαλείται το BBC. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, σημείωσε 73 Top 40 επιτυχίες στις ΗΠΑ και 52 στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες όπως η Dionne Warwick, ο Frank Sinatra, οι Beatles, η Barbara Streisand, ο Tom Jones, η Aretha Franklin και ο Elvis Costello. Η μουσική του Bacharach άγγιξε πολλά είδη, από την cool jazz και το rhythm and blues, μέχρι την bossa nova και την παραδοσιακή pop.