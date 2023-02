Ο 45χρονος πρώην πρωταθλητής της πάλης του WWE και ηθοποιός εθεάθη στη Μελβούρνη της Αυστραλίας φορώντας κοντή καρό φούστα, καλσόν και μαύρες δερμάτινες γόβες.

Ο Αμερικανός ηθοποιός αναγκάστηκε να αλλάξει τις ενδυματολογικές του συνήθειες εξαιτίας των γυρισμάτων της νέας του ταινίας «Ricky Stanicky».

Πρόκειται για μια κωμωδία, σε σκηνοθεσία Πίτερ Φαρέλι, που ακολουθεί τρεις φίλους που κάνουν μια φάρσα καίγοντας ένα σπίτι. Στη συνέχεια, δημιουργούν έναν ψεύτικο χαρακτήρα τον οποίο θα κατηγορήσουν για τις πράξεις τους.

Ο Ζακ Έφρον και ο Γουίλιαμ Χ. Μέισι συμβάλλουν στη συμπλήρωση του καστ.

Beyond excited to help bring these characters to life (both on and off screen) with an incredible cast, our director and producers and partners at @AmazonStudios @primevideo. #RickyStanicky is a best friend to all — can’t wait for you to meet him! https://t.co/DtLAsiwWQa