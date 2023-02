Ο Βρετανός καλλιτέχνης του δρόμου Banksy επιβεβαίωσε ότι μια νέα τοιχογραφία που δείχνει μια νοικοκυρά της δεκαετίας του 1950 με πρησμένο μάτι να σπρώχνει προφανώς έναν άνδρα μέσα σε έναν εγκαταλειμμένο καταψύκτη οριζόντιου τύπου ήταν δικό του έργο νωρίς σήμερα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μερικές ώρες προτού η συσκευή απομακρυνθεί.

Ο Banksy δίνει παραδοσιακά λίγα στοιχεία για τη δουλειά του - η οποία εμφανίζεται συνήθως σε δημόσιους χώρους στη διάρκεια της νύχτας.

A new Banksy work titled “Valentine’s Day mascara” depicts a woman who appears to be missing a tooth and whose eye is swollen shut.



The top comment reads: "Fighting violence used against women. Even on Valentines Day. Always!" https://t.co/7Y48N6iR3Y