Θες να απολαύσεις τη φύση αλλά βγάζεις εξανθήματα και φαγούρα στο σώμα που σου στερούν την πεζοπορία; Η αλήθεια είναι πώς πρέπει να δώσεις μεγάλη προσοχή στα φύλλα ορισμένων φυτών, όπως στους δηλητηριώδης κισσούς, που δεν είναι, όμως, το μόνο δυνητικά τοξικό φυτό.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ερεθιστικών φυτών του δέρματος, μερικοί από τους οποίους προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις.

Ανάλογα με την ευαισθησία του δέρματός σου, μπορεί να υπάρχουν αρκετά φαινομενικά «αβλαβή» φυτά που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό, εξανθήματα ή πολλά χειρότερα.

«Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους τα φυτά μπορούν να μας ερεθίσουν», λέει η εμπειρογνώμονας κηπουρικής Melinda Myers, συγγραφέας και παρουσιάστρια της σειράς The Great Courses How to Grow Anything. Μερικοί από αυτούς τους τρόπους είναι στις επιφάνειες των φύλλων ή των στελεχών που μπορεί να προκαλέσουν εξανθήματα και άλλες αντιδράσεις. Σε άλλα, η επιφάνεια του φυτού είναι ωραία, αλλά ο χυμός που διαρρέει μέσα σε αυτά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Άλλα είναι αλλεργιογόνα μόνο για μερικούς ανθρώπους και ένα υποσύνολο αυτών χρειάζεται το φως του ήλιου για να καταλύσει μια αλλεργική αντίδραση σε άτομα με ευαισθησία.

Αυτά είναι 5 κοινά φυτά εκτός από τον δηλητηριώδη κισσό που δεν πρέπει ποτέ να αγγίζεις!

1. Βελανιδιά

Τα φύλλα του poison oak ή αλλιώς βελανιδιά (που μοιάζουν με φύλλο δρυός) μεταφέρουν ένα έλαιο που ονομάζεται urushiol σε όλα τα μέρη των φυτών (φύλλα, στέλεχος, ρίζες, άνθη) και μπορεί να συνδεθεί με το δέρμα σε περίπου ένα λεπτό. Μπορεί επίσης να κολλήσει σε ρούχα και αντικείμενα, επομένως πλύνε όλα τα είδη κηπουρικής σου εάν υποψιαστείς ότι ήρθαν σε επαφή. Το δηλητηριώδες urushiol ανήκει στην ίδια οικογένεια, αν και τα μυτερά οβάλ φύλλα του βρίσκονται σε ομάδες των επτά ή των 13.

2. Τσουκνίδες

Οι τσουκνίδες μεταφέρουν περισσότερους από δύο δωδεκάδες χημικούς παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή, κνησμό, κάψιμο και φουσκάλες (που διαρκούν έως και 12 ώρες) όταν έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Αυτό το βότανο έχει μυτερά, οδοντωτά φύλλα και μικροσκοπικές τρίχες παντού, που λειτουργούν σαν μικρές βελόνες για να μεταφέρουν τις τοξίνες σε όσους το αγγίζουν.

