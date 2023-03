Χωρίς J2Us το Σάββατο 4/3 καθώς τόσο ο Alpha όσο και ο ίδιος ο παρουσιαστής - παραγωγός ανακοίνωσαν ότι το show αναβάλλεται λόγω του φονικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

«Ο Alpha συμμετέχοντας στο πένθος και σεβόμενος τον πόνο και την απώλεια δεκάδων αδικοχαμένων ψυχών αποφασίζει την αναβολή του ζωντανού Σαββατιάτικου show Just The 2 Of Us. Το show θα επιστρέψει το Σάββατο, 11 Μαρτίου, στις 20.00».

Από την πλευρά του ο Νίκος Κοκλώνης ανέφερε ότι ο μουσικός διαγωνισμός θα «σιγήσει» για να τιμήσει όσους έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση των τρένων.

«Διανύοντας ημέρες πόνου και εθνικού πένθους μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τις ζωές τόσων ανθρώπων, τόσων νέων παιδιών, τόσο άδικα και τόσο σκληρά, αυτό το Σαββατόβραδο δεν θα το περάσουμε μαζί με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει.

Σε αυτές τις στιγμές βαθιάς οδύνης μετά την ανείπωτη τραγωδία που μας έχει όλους συγκλονίσει, αποφασίσαμε το πάρτι μας στο J2Us να «σιγήσει», τιμώντας όσους δεν βρίσκονται πια κοντά μας.

Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους ανθρώπους, η σκέψη μου είναι μαζί τους» έγραψε.