«Έκριναν τι είδους γονιός είμαι επειδή έκανα αυτή την ταινία», δήλωσε η Σάρον Στόουν.

Η Σάρον Στόουν μιλά για το συναισθηματικό τίμημα που «πλήρωσε», εξαιτίας της συμμετοχής της στην ταινία Βασικό Ένστικτο, ως μητέρα.

Η 64χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα στο επεισόδιο του podcast "Table for Two with Bruce Bozzi", όπου μίλησε για τις συνέπειες της ταινίας του 1992, μεταξύ των οποίων και η απώλεια της επιμέλειας του γιου της.

«Έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου»

«Όταν ο δικαστής ρώτησε το παιδί μου: Ξέρεις ότι η μητέρα σου γυρίζει ταινίες με σκηνές σεξ; Ήταν ένα είδος κακοποίησης. Έκριναν τι είδους γονέας είμαι επειδή έκανα αυτή την ταινία».

Η ίδια συνέχισε λέγοντας πώς: «Οι άνθρωποι κυκλοφορούν χωρίς ρούχα πολύ συχνά στην τηλεόραση. Ενώ εσείς είδατε εμένα γυμνή ίσως ένα δέκατο έκτο του δευτερολέπτου και έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου».

Η ηθοποιός, η οποία είναι μαμά των γιων Quinn, 16 ετών, Laird, 17 ετών, και Roan, 22 ετών, συνέχισε σημειώνοντας ότι το περιστατικό αυτό της ράγισε η καρδιά.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός μιλάει για τις «μαύρες τρύπες» της συμμετοχής της στο Βασικό ένστικτο. Η Σάρον Στόουν έχει μιλήσει στο παρελθόν και στο The New Yorker όπου δήλωσε πως η δημιουργία της ταινίας "επιβάρυνε τους πάντες".