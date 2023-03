Οι τοποθεσίες στο ντεμπούτο του James Bond του Daniel Craig κυμαίνονται από τις ειδυλλιακές παραλίες των Μπαχάμες μέχρι τους γνωστούς δρόμους του Karlovy Vary της Τσεχίας. Όπως όλες οι καλές ταινίες Μποντ, το Casino Royale μεταφέρει το κοινό του σε όλο τον κόσμο. Ο Jeffrey Wright υποδύθηκε τον Felix Leiter, έναν πράκτορα της CIA, ο Giancarlo Giannini τον René Mathis και ο Mads Mikkelsen τον Le Chiffre. Ελπίζουμε να σας αρέσει η λεπτομερής ματιά μας στα πολλά μέρη όπου γυρίστηκε το Casino Royale.

Το Casino Royale γυρίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία, αν και η χώρα χρησιμοποιήθηκε συχνά για να αντικαταστήσει άλλες. Το Danube House στην Karolinská 650 στην Πράγα χρησίμευσε ως σκηνικό για τους βωβούς ασπρόμαυρους τίτλους έναρξης. Μόνο μια μικρή χούφτα σεκάνς γυρίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η βάση των ανταρτών στην Ουγκάντα βρισκόταν στο Black Park Country Park στο Wexham του Buckinghamshire. Το Μαυροβούνιο, η Μαδαγασκάρη, οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα δεν χρησιμοποιήθηκαν για γυρίσματα.

Οι αρχικές οικοδομικές σκηνές στη Μαδαγασκάρη γυρίστηκαν στις Μπαχάμες. Το αποστακτήριο John Watling's Distillery, που βρίσκεται επίσης στο Νασάου, χρησίμευσε ως σκηνικό για την ηχογράφηση της πρεσβείας. Οι σκηνές που έλαβαν χώρα στο New Providence γυρίστηκαν επίσης στις Μπαχάμες. Στη νότια ακτή του νησιού βρίσκεται το Albany House, όπου ο Μποντ συναντά τη σύζυγο του Δημητρίου, Σολάνζ. Επιπλέον, σκηνές από το One and Only Club στο Paradise Island παρουσιάζουν μια συνάντηση μεταξύ του πρωταγωνιστή και του Δημητρίου. Στο εσωτερικό της Βιβλιοθήκης της Μονής Στράχοβ στην Πράγα αντικατέστησε το Παλάτι του Ουέστμινστερ.

Το Υπουργείο Μεταφορών της Τσεχίας στην Πράγα χρησίμευσε ως σκηνικό για τα γυρίσματα της κατασκευής της έκθεσης Body Works στο Μαϊάμι. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Václav Havel στην Πράγα και το αεροδρόμιο Dunsfold στο Surrey χρησιμοποιήθηκαν για τα γυρίσματα σκηνών αεροδρομίου που απεικονίζουν το Μαϊάμι. Παρά το όνομα, κανένα από τα γυρίσματα δεν πραγματοποιήθηκε στο Μαυροβούνιο (μια χώρα με μικρό σιδηροδρομικό δίκτυο). Ο Μποντ και η Βέσπερ κατεβαίνουν από το τρένο στη διάσημη Κολωνάδα του Μύλου του Κάρλοβι Βάρι. Το ξενοδοχείο Casino Royale Hotel Karlovy Vary παίζει την πόλη του καζίνο και το Grandhotel Pupp παίζει το Hotel Splendide.

Αυτό το μνημείο άνοιξε για το κοινό το 1701 και ενέπνευσε την ταινία για τον τίτλο της, Grand Hotel Budapest. Η Βοημία φιλοξενεί το Karlovy Vary και το Loket, το τελευταίο από τα οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Το Λόκετ είναι το γοητευτικό χωριό όπου συναντήθηκαν για πρώτη φορά ο Μάθις και ο Μποντ και ο ιστορικός του πυρήνας έχει διατηρηθεί. Έξω από το Casino Royale ήταν το Kaiserbad Spa, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Grandhotel Pupp. Αυτό το λουτρό, που άνοιξε τον 19ο αιώνα και έκλεισε το 1994, ήταν ένα μνημείο της χλιδής των ανώτερων τάξεων της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας.

Στο Casino Royale πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένα γυρίσματα στη λίμνη Κόμο της βόρειας Ιταλίας. Ο Μποντ περνάει χρόνο στην πολυτελή Villa del Balbianello, αφού υπέστη βασανιστήρια στα χέρια του Le Chiffre. Αυτή η υπέροχη έπαυλη, που κατασκευάστηκε στη θέση ενός πρώην μοναστηριού Φραγκισκανών, μπορεί επίσης να προβληθεί στην ταινία Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002). Οι σκηνές και τα καθιερωμένα πλάνα τραβήχτηκαν στη Βενετία της Ιταλίας, στο Μεγάλο Κανάλι και στην Πιάτσα Σαν Μάρκο. Το ξενοδοχείο που απεικονίζεται στη φωτογραφία γυρίστηκε στο χώρο υποδοχής του Εθνικού Μουσείου της Πράγας.

Ο Μποντ και η Βέσπερ περπατούν μαζί στα δαιδαλώδη σοκάκια της Βενετίας. Η δράση λαμβάνει χώρα στο Ωδείο Μουσικής Benedetto Marcello, πέρα από τη μικροσκοπική γέφυρα Colonne. Το στούντιο διπλασιάστηκε ως η κύρια αυλή του παλατιού, με το εμβληματικό πηγάδι του. Το κατεστραμμένο κτίριο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Μεγάλο Κανάλι από το πολυσύχναστο Rialto Mercato. Χρησιμοποιήθηκε CGI για την ενσωμάτωση της ετοιμόρροπης πρόσοψης σε ένα υπάρχον σπίτι και οι κινηματογραφικές σκηνές στα Pinewood Studios χρησιμοποιήθηκαν για να ολοκληρωθεί το αποτέλεσμα. Το γιοτ του Μποντ είναι δεμένο στις αποβάθρες κοντά στο Le Zitelle (ή Santa Maria della Presentazione) στο νησί Giudecca.

Η Villa la Gaeta είναι μια εκπληκτική ιδιωτική κατοικία κοντά στο San Siro στις όχθες της λίμνης Κόμο, και εκεί γυρίστηκε η τελευταία σκηνή της ταινίας. Η κατοικία, η οποία δεν ολοκληρώθηκε πριν από το 1921, είναι μια συγχώνευση της γοτθικής αναβίωσης και της αρχιτεκτονικής Art Nouveau.