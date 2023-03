Τα πρώτα «Ελληνικά Βραβεία Ερωτικών Ταινιών 2023» είναι γεγονός και θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του μεγαλύτερου φεστιβάλ ερωτισμού που επιστρέφει δυναμικά στη χώρα μας μετά την πανδημία.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα γίνουν τα Greek Erotic Art Awards, τα ελληνικά βραβεία για ερωτικές ταινίες που θα πραγματοποιηθούν στο Erotic Art Festival. Oι νικητές θα διαγωνιστούν και θα ταξιδέψουν στο Las Vegas συμμετέχοντας στα AVN Awards που αποτελούν τα Όσκαρ για τις ερωτικές ταινίες.

Οι κατηγορίες που θα διαγωνιστούν θα είναι οι εξής: Best lesbian scene, Best Boy/Girl sex scene, Best Anal scene, Best threesome, Best group sex / Orgy, Best hardcore sex scene, Καλύτερη teen ηθοποιός, Καλύτερη γυναίκα ηθοποιός, Καλύτερη Milf ηθοποιός, Καλύτερος άντρας ηθοποιός, Καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη.

Οι συμμετέχοντες στην ψηφοφορία θα κερδίσουν μετά από κλήρωση:

1 νικητής θα κερδίσει ταξίδι στο Las Vegas στα AVN,

3 νικητές θα κερδίσουν έξοδο με 3 νικήτριες porn stars για ποτό η φαγητό,

30 νικητές θα κερδίσουν 4 days pass για το festival Erotic Art,

50 νικητές θα κερδίσουν 1 day pass για το festival Erotic Art,

20 νικητές θα κερδίσουν free ticket για το πάρτι απονομής,

20 νικητές θα κερδίσουν μηνιαίες συνδρομές για το Sugar Babes,

30 νικητές θα κερδίσουν πρόσβαση στο Sugar Babes για 48 ώρες.

Το 1st Greek Erotic Art Awards 2023 θα λάβει χώρα στο «EROTICArt Festival», το οποίο μετά από απουσία τριών ετών επιστρέφει ανανεωμένο και μεγαλύτερο από ποτέ. Σηματοδοτώντας την έναρξη του καλοκαιριού, σε νέο χώρο, θα πραγματοποιηθεί στις 9, 10, 11 και 12 Ιουνίου στο Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, στο κέντρο της Αθήνας!

Strip shows και θεματικά after parties στα πιο δημοφιλή clubs της περιοχής είναι μερικές από τις δραστηριότητες του «EROTICArt Festival», που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι πιο γνωστοί pornstars θα «ξετυλίξουν» τα ταλέντα τους και θα ενθουσιάσουν και το πιο απαιτητικό κοινό.