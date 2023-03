Ένα φιλί την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα! 10 λόγοι που το υποστηρίζουν.

Μήπως τα φιλιά είναι πολύ παρεξηγημένα από τους περισσότερους ανθρώπους τελικά; Το να φιληθείς με κάποιον ίσως είναι ταμπού -ειδικά μέσα σε κόσμο- ή άκρως κατακριτέο. Αν μάθαιναν όμως όλοι πως το φιλί -είτε αυτή η αίσθηση του «αέρινου φιλιού» είτε του «πραγματικού φιλιού»- αποτελεί το απόλυτο φάρμακο για την υγεία τους, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα στη συμπεριφορά τους;

Μήπως είσαι από εκείνους που φιλούν εγκάρδια τους φίλους τους; Ανατριχιάζεις όταν βλέπεις τη θεία σου να έρχεται κατά πάνω σου για ένα μεγάλο φιλί στις οικογενειακές εκδηλώσεις; Ή μήπως αηδιάζεις όταν βλέπεις τους γονείς σου να δίνουν ένα ζεστό φιλί όταν επιστρέφουν στο σπίτι μετά τη δουλειά; Μπορεί να είναι καιρός να μαζευτείς λίγο και να το ξανασκεφτείς! Σύμφωνα με τους ειδικούς, αποδεικνύεται ότι το φιλί έχει πολλά ψυχικά και σωματικά οφέλη. Να τι λέει η επιστήμη σύμφωνα με το theissue.

1. Ενισχύει τις «ορμόνες της ευτυχίας» σου

Το φιλί ενεργοποιεί τον εγκέφαλό μας να απελευθερώσει ένα κοκτέιλ χημικών ουσιών που μας αφήνουν να νιώθουμε τόσο καλά, «αναφλέγοντας» τα κέντρα ευχαρίστησης του εγκεφάλου. Αυτές οι χημικές ουσίες περιλαμβάνουν ωκυτοκίνη, ντοπαμίνη και σεροτονίνη, που μπορεί να μας κάνουν να νιώθουμε ευφορία και να ενθαρρύνουν τα συναισθήματα στοργής και δεσμού. Μειώνει επίσης τα επίπεδα κορτιζόλης (ορμόνη του στρες).

2. Σε βοηθά να δεθείς με το άλλο άτομο

Η ωκυτοκίνη είναι μια χημική ουσία που συνδέεται με τη σύνδεση δύο ανθρώπων. Η ορμή της ωκυτοκίνης που απελευθερώνεται όταν φιλάς κάποιον προκαλεί συναισθήματα στοργής και δεσίματος. Το να φιλάς τον σύντροφό σου μπορεί να βελτιώσει τη σύνδεση που έχει η σχέση σας και να κρατήσει περισσότερο.

3. Ενισχύει την αυτοεκτίμησή σου

Εκτός από την ενίσχυση των ορμονών της ευτυχίας σου, το φιλί μπορεί να μειώσει τα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα, βελτιώνοντας τα συναισθήματα της αυτοεκτίμησής σου.

Ερευνητές σε μια μελέτη του 2016 διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες που ήταν δυσαρεστημένοι με τη φυσική τους εμφάνιση είχαν υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης. Αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα, το να βιώνετε μια προσωρινή πτώση της κορτιζόλης κάθε φορά που φιλάς κάποιον δεν είναι ένας κακός τρόπος …. για να περνάς και να νιώθεις όμορφα, έτσι δεν είναι;

4. Ανακουφίζει από το άγχος

Μιλώντας για κορτιζόλη, το φιλί μειώνει επίσης τα επίπεδα κορτιζόλης και το άγχος. Το φιλί και άλλη μια στοργική επικοινωνία, όπως είναι η αγκαλιά και το να πεις «σ’ αγαπώ», επηρεάζει τις φυσιολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση του στρες.

5. Μειώνει το στρες

Η ωκυτοκίνη μειώνει το άγχος και αυξάνει τη χαλάρωση και την ευεξία.

6. Βοηθά στη μείωση της αρτηριακής σου πίεσης

Το φιλί αυξάνει τον καρδιακό σου ρυθμό με τρόπο που διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, σύμφωνα με την Andrea Demirjian, συγγραφέα του βιβλίου, «Kissing: Everything You Ever Wanted to Know About One of Life’s Sweetest Pleasures». Όταν τα αιμοφόρα αγγεία διαστέλλονται, η ροή του αίματος αυξάνεται και προκαλεί άμεση μείωση της αρτηριακής σου πίεσης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το φιλί κάνει καλό στην καρδιά, κυριολεκτικά και μεταφορικά!

7. Βοηθά στην ανακούφιση από τις κράμπες περιόδου

Η επίδραση των διεσταλμένων αιμοφόρων αγγείων και της αυξημένης ροής του αίματος μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από τις κράμπες περιόδου. Το να ξεκουραστείς όταν βρίσκεσαι στη δίνη μιας κακής περιόδου ίσως είναι καλό αλλά αξίζει τον κόπο να αφήσεις κι ένα φιλί να κάνει την υπόλοιπη δουλειά…

8. Καταπραΰνει τους πονοκεφάλους

Η δικαιολογία «όχι απόψε αγάπη μου, έχω πονοκέφαλο» δεν ισχύει πια. Αυτή η διαστολή των αιμοφόρων αγγείων που προκαλεί το φιλί και η μείωση της αρτηριακής πίεσης μπορούν επίσης να ανακουφίσουν τους πονοκεφάλους. Το φιλί μπορεί επίσης να σε βοηθήσει να αποτρέψεις τους πονοκεφάλους μειώνοντας το άγχος, το οποίο είναι γνωστό έναυσμα για τον πονοκέφαλο.

9. Μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σου σύστημα

Ένα φιλί μάς εκθέτει σε νέα μικρόβια που ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μια μελέτη του 2014 διαπίστωσε ότι τα ζευγάρια που φιλιούνται συχνά μοιράζονται την ίδια μικροχλωρίδα στο σάλιο τους και στη γλώσσα τους.

10. Μειώνει την αλλεργική απόκριση

Το φιλί έχει αποδειχθεί ότι παρέχει σημαντική ανακούφιση από κνίδωση και άλλα σημάδια αλλεργικής αντίδρασης που σχετίζονται με τη γύρη και τα ακάρεα οικιακής σκόνης. Το άγχος επιδεινώνει επίσης τις αλλεργικές αντιδράσεις, επομένως η επίδραση του φιλιού στο στρες μπορεί επίσης να μειώσει την αλλεργική απόκριση με αυτόν τον τρόπο.

11. Συνδέεται με βελτιώσεις στην ολική χοληστερόλη

Μια μελέτη του 2009 διαπίστωσε ότι τα ζευγάρια που αύξησαν τη συχνότητα των ρομαντικών φιλιών παρουσίασαν βελτίωση στη συνολική χοληστερόλη τους. Η διατήρηση της χοληστερόλης μας υπό έλεγχο μειώνει τον κίνδυνο αρκετών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων και του εγκεφαλικού.

12. Κάνει καλό στα δόντια σου

Το φιλί διεγείρει τους σιελογόνους αδένες μας, γεγονός που αυξάνει την παραγωγή σάλιου. Το σάλιο λιπαίνει το στόμα μας, βοηθά στην κατάποση και εμποδίζει τα υπολείμματα τροφής να κολλήσουν στα δόντια μας, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της τερηδόνας και της τερηδόνας.

13. Μπορεί να σε κάνει να καταλάβεις αν ο σύντροφός σου είναι ο κατάλληλος

Αποδεικνύεται ότι το κλασικό τραγούδι της Cher «The Shoop Shoop Song» του 1964 είχε δίκιο — ναι, αυτό που λέει πως το μυστικό «είναι μέσα στο φιλί του»!

Μια μελέτη του 2013 διαπίστωσε ότι το φιλί μπορεί να σε βοηθήσει να αξιολογήσετε την καταλληλόλητα ενός πιθανού συντρόφου. Σύμφωνα με τις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα, ένα πρώτο φιλί μπορεί να αποκαλύψει βασικά όταν πρόκειται για την έλξη της.

14. Ενισχύει τη σεξουαλική σου ορμή

Το ρομαντικό φιλί οδηγεί σε σεξουαλική διέγερση και είναι συχνά η κινητήρια δύναμη πίσω από την απόφαση μιας γυναίκας να κάνει σεξ με κάποιον. Το σάλιο περιέχει επίσης τεστοστερόνη – μια σεξουαλική ορμόνη που παίζει ρόλο στη σεξουαλική διέγερση. Όσο περισσότερο και πιο παθιασμένα φιλάς, τόσο περισσότερη τεστοστερόνη απελευθερώνεται.

15. Όσο περισσότερο φιλάς, τόσο πιο πολύ τονώνεις τους μύες του προσώπου σου

Η πράξη του φιλιού μπορεί να περιλαμβάνει από 2 έως 34 μύες του προσώπου. Το να φιλάς συχνά και να χρησιμοποιείς αυτούς τους μύες τακτικά λειτουργεί σαν προπόνηση για το πρόσωπο — και τον λαιμό σου, αν το θέλεις πραγματικά! Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη σύσφιξη των μυών του προσώπου σου χωρίς καν να κάνει face yoga ή να ενσωματώνεις ενέσιμα υλικά. Η γυμναστική των μυών του προσώπου μπορεί επίσης να αυξήσει την παραγωγή κολλαγόνου, το οποίο συμβάλλει σε πιο σφριγηλό και νεανικό δέρμα.

16. Καίει θερμίδες

Η χρήση αυτών των μυών του προσώπου καίει επίσης θερμίδες. Μπορείς να κάψεις οπουδήποτε από 2 έως 26 θερμίδες ανά λεπτό, ανάλογα με το πόσο παθιασμένα φιλάς. Αυτό μπορεί να μην είναι το καλύτερο πρόγραμμα προπόνησης εάν προσπαθείς να χάσεις βάρος, αλλά σίγουρα ξεπερνά την εφίδρωση στο ελλειπτικό στο γυμναστήριο!