Η Φλόρενς Πιου κυκλοφόρησε τις πρώτες ερμηνείες της ως τραγουδίστρια-τραγουδοποιός, οι οποίες περιλαμβάνονται στο σάουντρακ της νέας της ταινίας «A Good Person».

Η Αγγλίδα ηθοποιός έγραψε και ερμηνεύει δύο τραγούδια: την ατμοσφαιρική μπαλάντα The Best Part, και την λυπητερή μελωδία πιάνου I Hate Myself.

Στην ταινία τα τραγούδια ερμηνεύει η Άλισον πολλά υποσχόμενη μουσικός της οποίας η καριέρα καταρρέει εξαιτίας προσωπικής τραγωδίας.

«Έγραψα αυτά τα τραγούδια για τον χαρακτήρα που υποδύομαι στην ταινία, την Άλισον για να τα ερμηνεύσει, αλλά και για να επεξεργαστώ και να αφομοιώσω τη νοοτροπία της και την πνευματική της κατάσταση» εξήγησε η Φλόρενς Πιου.

«Ήταν απίστευτα χρήσιμο και δύσκολο. Ήθελα ένα τραγούδι να αντικατοπτρίζει το μίσος που είχε για τον εαυτό της με έναν τρόπο που το κοινό θα μπορεί πραγματικά να καταλάβει» πρόσθεσε.

Στην ταινία A Good Person η ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί με τον Μόργκαν Φρίμαν και το σενάριο και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο πρώην σύντροφος της Ζακ Μπραφ.

Το σάουντρακ περιλαμβάνει επίσης τραγούδια των Velvet Underground και Fenne Lily, και τη μουσική έγραψε ο Μπράις Ντέσνερ του ροκ συγκροτήματος The National.