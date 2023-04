Ο τραγουδιστής των Aerosmith αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη την δεκαετία του 1970.

Σαν κεραυνός έπεσε για τον 75χρονο Τάιλερ η μήνυση από μια γυναίκα η οποία τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση ενώ αυτοπροσδιορίστηκε δημοσίως ως Τζούλια Μίσλει.

Η χρονική στιγμή της μήνυσης ήρθε λίγες ημέρες πριν από τις 31 Δεκεμβρίου.

Η Μίσλει κατηγορεί τον τραγουδιστή των Aerosmith για για σεξουαλική επίθεση και ξυλοδαρμό την δεκαετία του '70 όταν η ίδια ήταν ανήλικη.

«Ήταν συναινετική σχέση»

Ο τραγουδιστής δήλωσε, σε νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες, ότι η σχέση του με την Μίσλει ήταν συναινετική, όπως ανέφερε το People.

Ο Τάιλερ είπε στο δικαστήριο ότι ήταν ο νόμιμος κηδεμόνας της Μίσλει εκείνη την εποχή, γεγονός που του δίνει ασυλία από τους σχετικούς νόμους, του παρελθόντος και του παρόντος.

«Η Μίσλει δεν έχει υποστεί καμία βλάβη ή ζημία ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε ενέργειας του εναγομένου», δήλωσαν οι δικηγόροι του Τάιλερ, «και αν διαπιστωθεί ότι ο ενάγων έχει υποστεί ζημία, τότε οι όποιες ζημίες δεν προκλήθηκαν από τον εναγόμενο».

Οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται στη νομική καταγγελία συμπίπτουν με πληροφορίες που μοιράστηκε ο Τάιλερ στο βιβλίο του "Does the Noise in My Head Bother You?" του 2011 σχετικά με μια σχέση που είχε με ένα κορίτσι που ήταν 16 ετών, ανέφερε το πρακτορείο.

«Μου είπε να κάνω έκτρωση»

Παράλληλα η Μίσλει είπε ότι έμεινε έγκυος από τον Τάιλερ το 1975 και ότι εκείνος την έπεισε να κάνει έκτρωση.