Νεκρή στο σπίτι της βρέθηκε η διάσημη ηθοποιός και μοντέλο, Jung Chae-yul, από τη Νότια Κορέα σε ηλικία μόλις 26 ετών.

Η Jung Chae-yul έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Zombie Detective» (2022) του Netflix, στην τηλεοπτική σειρά «I Have Not Done My Best» (2022), καθώς και στην ταινία του «Deep» (2018).

Ο μάνατζερ της 26χρονης επιβεβαίωσε τον θάνατο της, σημειώνοντας πως «η οικογένεια της είναι συντετριμμένη και η κηδεία της θα γίνει σε στενό κύκλο».

Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει - για την ώρα - γνωστά.