H νέα prequel σειρά του Game of Thrones θα βασίζεται στα βιβλία Tales of Dunk and Egg του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν.

Όπως ανακοίνωσε η ΗΒΟ Πρόκειται για τη νέα prequel σειρά «A Kinght of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight» που βασίζεται στα βιβλία Tales of Dunk and Egg του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν και βρισκόταν στα σκαριά ήδη από το 2021. Η ευχάριστη είδηση ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του λανσαρίσματος της νέας streaming πλατφόρμας, Max η οποία θα αντικαταστήσει το HBO Max. Η νέα σειρά θα τοποθετείται εκατό χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones. H επίσημη σύνοψη αναφέρει: «Έναν αιώνα πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, δύο απίθανοι ήρωες περιπλανιόντουσαν στο Westeros... ένας νεαρός, αφελής αλλά θαρραλέος ιππότης, ο Σερ Duncan ο Ψηλός, και ο μικροκαμωμένος ακόλουθος του, ο Egg. Τοποθετημένο σε μια εποχή που η γενιά των Targaryen κατέχει ακόμα τον Σιδερένιο Θρόνο [Irone Throne] και η μνήμη του τελευταίου δράκου δεν έχει ακόμα χαθεί από τη μνήμη των ζωντανών, σπουδαία πεπρωμένα, ισχυροί εχθροί και επικίνδυνα κατορθώματα περιμένουν αυτούς τους απίθανους και ασύγκριτους φίλους."