Ρίτα Γουίλσον και Τομ Χανκς βρέθηκαν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στην εκκλησία για την Ανάσταση του Ιησού.

Η σταρ του Χόλυγουντ που έχει καταγωγή από την Ελλάδα και ο σύζυγός της θέλησαν να ευχηθούν διαδικτυακά στους fans.

Αναρτώντας διάφορες φωτογραφίες από την εκκλησία, στις οποίες φαίνονται να κρατούν λαμπάδες, η Ρίτα Γουίλσον έγραψε τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά: «Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!Christ is Risen! Truly He is risen! Another beautiful Holy Week in Orthodoxy».

Οι followers της έσπευσαν να ανταλλάξουν μαζί της ευχές στα ελληνικά και αγγλικά.