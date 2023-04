Το 33χρονο μοντέλο, Τζένιφερ Γιανγκ, συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να περάσει λαθραία κεταμίνη αξίας άνω των 250.000 λιρών στο αεροδρόμιο του Κανκούν, ερχόμενη από το Άμστερνταμ τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το μοντέλο φέρεται να είχε 13,080 κιλά του ναρκωτικού κρυμμένα σε συσκευασίες και μπουκάλια σε έναν ψεύτικο πάτο στη βαλίτσα της.

Η Γιανγκ, πέρασε μήνες μέσα σε φυλακή στο Κανκούν πριν μεταφερθεί σε φυλακή κοντά στην πόλη του Μεξικού τον Φεβρουάριο.

Με την ίδια να το κρατάει κρυφό από την οικογένειά της λέγοντας πως λείπει για ταξίδι.

