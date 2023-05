Η σεφ των διασημοτήτων δημιούργησε μια... εξωφρενική πίτσα, αξίας άνω των 2.000 δολαρίων, η οποία οδήγησε πολλούς στα social media να καυτηριάσουν τον τρόπο ζωής του ατόμου που την παρήγγειλε.

Ειδικότερα, η σεφ Brooke Baevsky μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλο το «ταξίδι» της αγοράς, του μαγειρέματος και του σερβιρίσματος της πίτσας με χρυσάφι, σε ένα πλέον viral αλλά και αμφιλεγόμενο TikTok βίντεο.

«Ο διάσημος πελάτης μου θέλει μια πίτσα αξίας 2.000 δολαρίων για το αποψινό δείπνο, πάμε στο Erewhon», λέει η Baevsky καθώς μπαίνει σε πολυτελή αλυσίδα σούπερ μάρκετ που βρίσκεται (μόνο) στην κομητεία του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια.

Η ιδιαίτερη αυτή βόλτα για ψώνια περιελάμβανε βιολογικά σύκα, σκόνες προσαρμογόνων μανιταριών, βιολογικά αμύγδαλα, μίγματα αλεύρων χωρίς γλουτένη, μερικά μαγειρικά έλαια και δύο μπουκάλια νερού Erewhon αξίας 30 δολαρίων. Η σεφ «επιστέγασε» την παραγγελία της με βιολογικό μέλι manuka από τη Νέα Ζηλανδία αξίας 250 δολαρίων και ένα βαζάκι χαβιάρι αξίας 200 δολαρίων, όπως σημειώνει η New York Post.

Η υπερπολυτελής πίτα περιείχε μια ζύμη φτιαγμένη από ένα μείγμα ελαίων και αλεύρων, μια μεγάλη δόση ελαιολάδου, μια βάση από ένα «σούπερ τροφικό vegan πέστο με σπόρους κάνναβης και πρασινάδες», και στη συνέχεια τοποθετείται στην κορυφή μαζί με μια ρικότα χωρίς γαλακτοκομικά, με γάλα αμυγδάλου, και ντομάτες.

Στη συνέχεια, η πίτσα που σπάει τα ρεκόρ κόστους (τα υλικά για την πίτσα αυτή στοίχησαν 944 δολάρια την ώρα που ο μέσος Αμερικανός ξοδεύει όλο το μήνα 348 δολάρια σύμφωνα με σχετική έρευνα) παίρνει μια δεύτερη μερίδα από το vegan πέστο που έχει μέσα νιφάδες χρυσού 24 καρατίων και στη συνέχεια μερικά καραμελωμένα σύκα με μέλι manuka με θαλασσινό αλάτι και περισσότερες νιφάδες χρυσού, πριν πασπαλιστεί από πάνω λίγη βιολογική ρόκα.

«Τέλος, φτιάχνω μια βιολογική μείωση βαλσαμικού από χουρμάδες και σύκα και στη συνέχεια καλύπτω την πίτσα με ακόμα περισσότερες νιφάδες χρυσού 24 καρατίων», λέει η Baevksy καθώς κόβει την πίτσα.

Private chef’s $2K pizza for celebrity client blasted: ‘Out of touch with reality’ https://t.co/K7NM4Oyfoe pic.twitter.com/MBvcOe0CFN