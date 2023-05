Το τελετουργικό από τη στέψη του βασιλιά Καρόλου έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, με αρκετές φωτογραφίες και βίντεο να γίνονται viral στο διαδίκτυο.

Αυτή όμως που συζητήθηκε - όσο λίγες - ήταν η... τρομακτική φιγούρα κατά τη διάρκεια της τελετής στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’ που έμοιαζε με τον ίδιο τον... Χάρο.

«Παρατήρησε κανείς άλλος τον Χάρο στο Αββαείο του Ουέστμινστερ;» έγραψε ένας χρήστης του Twitter, ενώ μοιράστηκε κι ένα βίντεο, στο οποίο έχει καταγραφεί μια φιγούρα με κουκούλα που κρατά μια μακριά ράβδο, που μοιάζει με δρεπάνι.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? ?#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i