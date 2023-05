Σε ηλικία 67 ετών από οξεία καρδιακή ανεπάρκεια και υγρό στους πνεύμονες – γνωστό ιατρικά ως πνευμονικό οίδημα – ενώ έπασχε και από αθηροσκλήρωση, η οποία είναι στένωση των αρτηριών ο Ρέι Λιότα.

Σε έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του TMZ, οι γιατροί κατηγοριοποίησαν τον τρόπο θανάτου ως φυσική και μη βίαιη αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονικό οίδημα και οξεία καρδιακή ανεπάρκεια.

Τότε είχε ανακοινωθεί ότι πέθανε στον ύπνο του στο ξενοδοχείο Casas del XVI στη Zona Colonial της Δομινικανής Δημοκρατίας, όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα μιας νέας ταινίας. Απεβίωσε λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας Dangerous Waters.

Στο κτήριο είχε σπεύσει ομάδα έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν μπόρεσε να σωθεί, με τη σορό του να μεταφέρεται στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο του Σάντο Ντομίνγκο.

Ήταν πολύ χλωμός

Ο καταξιωμένος ηθοποιός άφησε πίσω του την αρραβωνιαστικιά του Jacy Nittolo, τότε 46 ετών, καθώς και την κόρη του Karsen, 23 ετών τότε, την οποία είχε αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του Michelle Grace.

Ο ηθοποιός είχε εντοπιστεί έξω από το Λος Άντζελες τον Μάρτιο του 2022, όπου όσοι τον είδαν είπαν ότι φαινόταν «εμφανώς χλωμός» και «χρειαζόταν βοήθεια από τον παρκαδόρο για να φορέσει το σακάκι του».

Η πηγές πρόσθεσαν ότι ήταν «αργός και σταθερός στα πόδια του» και η Nittolo έπρεπε να τον βοηθήσει μεταφέροντας τις τσάντες του από το αυτοκίνητο στο ξενοδοχείο.

Αλλά έδειχνε πιο υγιής στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στις αρχές Μαΐου, καθώς έκανε βόλτα στο Pacific Palisades στο Λος Άντζελες με την αρραβωνιαστικιά του.

Το φάρμακο που τον βοήθησε να κόψει το κάπνισμα

Ο Λιότα ήταν καπνιστής, αλλά άρχισε να εμφανίζεται σε διαφημίσεις για ένα φάρμακο που διαχειρίζεται η Pfizer του γκουρού των εμβολίων- το 2018, με μία από αυτές να λέει: «Προσπαθούσα να κόψω το κάπνισμα για χρόνια μόνος μου. Δεν μπορούσα να το κάνω. Χρειαζόμουν βοήθεια».

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι ο ηθοποιός «ήθελε να μοιραστεί την ιστορία του για να βοηθήσει άλλους» και έτσι εντάχθηκε στο καστ της για τις διαφημίσεις.

Ο ξαφνικός θάνατός του συγκλόνισε τους θαυμαστές του, καθώς τα τελευταία χρόνια ξεκινούσε μια τεράστια ανάκαμψη της καριέρας του, με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί μαζί με τον Taron Egerton στην ταινία Black Bird το 2022.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια πρωταγωνίστησε στις ταινίες The Many Saints of Newark, Marriage Story και No Sudden Move, καθώς η υποκριτική του απογειώθηκε και πάλι.

Όμως έγινε περισσότερο γνωστός για την απίστευτη ερμηνεία του στην κλασική γκανγκστερική ταινία Goodfellas του Μάρτιν Σκορτσέζε το 1990, όπου υποδύθηκε τον Χένρι Χιλ, ενώ ο 78χρονος Ρόμπερτ Ντε Νίρο ανέλαβε τον ρόλο του Τζίμι Κόνγουεϊ.

Οι συμπρωταγωνιστές και οι φίλοι του Ray έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής, συμπεριλαμβανομένου του Ντε Νίρο που έγραψε: «Με μεγάλη θλίψη έμαθα για τον θάνατο του Ρέι. Είναι πάρα πολύ νέος για να μας αφήσει».

Η επί της οθόνης σύζυγος στο Goodfellas, Λορέιν Μπράκο, πρόσθεσε: «Είμαι εντελώς συντετριμμένη που άκουσα αυτά τα τρομερά νέα για τον Ρέι» ενώ ο Τζος Μπρόλιν έγραψε: «Φίλε μου. Ο φίλος μου. Πόσο σύντομα; Πώς τόσο σύντομα; Γιατί; Θα μου λείψεις. Θα σκέφτομαι να σε δω στο Gold’s».

Η τελευταία του εμφάνιση

Πριν από το θάνατό του, ο ηθοποιός μίλησε στο Instagram, όπου διαφήμισε τη νέα του ταινία Cocaine Bear που κυκλοφόρησε πέρυσι.

Έγραψε: «To Cocaine Bear ακολουθεί μια παράξενη ομάδα αστυνομικών, εγκληματιών, τουριστών και εφήβων που συγκλίνουν σε ένα δάσος της Τζόρτζια, όπου ένα τεράστιο ζώο βάρους 500 κιλών έχει καταπιεί μια εκπληκτική ποσότητα της λευκής σκόνης και ξεκινάει ένα κρεσέντο με καύσιμο την κοκαΐνη αναζητώντας περισσότερο αίμα».