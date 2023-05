Η Σούζαν Σάραντον συνελήφθη στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τους μισθούς των εργαζομένων σε εστιατόρια!

Η 76χρονη Σούζαν Σάραντον ήταν ανάμεσα σε μια ομάδα διαδηλωτών, που συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα στα βόρεια της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης για υψηλότερους μισθούς για τους εργαζόμενους στα εστιατόρια.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, συμμετείχε στη συγκέντρωση του One Fair Wage στο Καπιτώλιο της Πολιτείας, όπως ανακοίνωσε το One Fair Wages. Η ακτιβιστική ομάδα θέλει να βάλει «στοπ» στους υποκατώτατους μισθούς για τους εργαζόμενους σε εστιατόρια με φιλοδώρημα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Ο μισθός για τους εργαζόμενους με φιλοδώρημα στη Νέα Υόρκη ανέρχεται στο 66% του συνολικού κατώτατου μισθού, ανέφερε το One Fair Wage, και κυμαίνεται από 8,35 έως 10,40 δολάρια την ώρα. Αυτό επηρεάζει ένα εργατικό δυναμικό που στελεχώνεται κατά συντριπτική πλειοψηφία από γυναίκες και έγχρωμους.

Η ομάδα των διαδηλωτών - στην οποία συμμετείχε και η Ana Maria Archila, πρώην υποψήφια για την υποδιοίκηση, μαζί με σερβιτόρες και τις οικογένειές τους - συγκεντρώθηκε για την Ημέρα της Μητέρας στο Albany, όπου έκαναν εκστρατεία για να ζητήσουν από τους νομοθέτες να ορίσουν έναν πραγματικό κατώτατο μισθό για τους εργαζόμενους στα εστιατόρια που λαμβάνουν φιλοδωρήματα.

«Εγώ η ίδια είμαι μητέρα. Υπήρξα ανύπαντρη μητέρα. Έχω εργαστεί σε εστιατόριο για φιλοδωρήματα», δήλωσε η Σάραντον κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, σύμφωνα με το WRGB. «Ξέρω πόσο δύσκολο είναι και ξέρω πόσο σημαντικό είναι».

Η ηθοποιός στάθηκε μαζί με διαδηλωτές που κρατούσαν πινακίδες στη σκάλα Million Dollar Staircase του Καπιτωλίου, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το One Fair Wage στο Facebook, και αργότερα σχημάτισε μια ανθρώπινη αλυσίδα με τους συναδέλφους της διαδηλωτές για να εμποδίσουν ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας, σημειώνει το newyorkupstate.com.