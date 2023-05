Αυτό είναι το τραγούδι που σάρωσε στην ελληνική επιτροπή κοινού αλλά δεν πήγε τελικά στην Eurovision.

Στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision το τραγούδι "What the say" από τον Victor Vernicos δεν μπήκε στη δεκάδα και έτσι δεν πέρασε στον τελικό του Σαββάτου. Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από πέντ

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα μίλησε ο Σπύρος Κορωνάκης - Συντάκτης eurovisionfun.com ο οποίος τόνισε ότι η επιτροπή του κοινού είχε επιλέξει για την Eurovision άλλο τραγούδι με τεράστια διαφορά από το δεύτερο.

"Με τεράστια διαφορά στην επιτροπή κοινού είχαν ψηφίσει άλλο τραγούδι της Μελίσσας. Η επιτροπή της ΕΡΤ η οποία απαρτίζεται από μέλη της αποφάσισε να στείλουν άλλο τραγούδι. Οπότε εκείνοι αποφάσισαν ποιο τραγούδι ήθελαν να προωθήσουν. Να μας δώσουν εξηγήσεις.

Στην επιτροπή της ΕΡΤ απαρτίζεται από μέλη της ΕΡΤ, σε καμία άλλη χώρα δεν γίνεται αυτό. Αρα μιλάμε για σκάνδαλο"

Αυτό είναι το τραγούδι της Melissa Mantzoukis που ψήφισε πρώτο και με διαφορά για να πάει στη Eurovision η επιτροπή του κοινού.

{https://youtu.be/iwcZNH64QiM}