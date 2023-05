Οι χρήστες του Facebook στο Μπαγκλαντές, τις Φιλιππίνες, τη Σρι Λάνκα ανέφεραν ένα περίεργο σφάλμα στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι χρήστες ισχυρίζονται ότι το Facebook στέλνει ανεξήγητα «αυτόματες αιτήσεις φιλίας» σε άτομα όταν κάποιος επισκέπτεται το προφίλ τους. Το ζήτημα αυτό, το οποίο δυνητικά επηρεάζει την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο των χρηστών, έχει κεντρίσει την προσοχή και έχει προκαλέσει συζητήσεις μεταξύ των επηρεαζόμενων χρηστών.

Η δυσλειτουργία φαίνεται να συμβαίνει όταν ένας χρήστης επισκέπτεται το προφίλ ενός άλλου ατόμου, προκαλώντας την αποστολή αιτήματος φιλίας από τον επισκέπτη προς τον ιδιοκτήτη του προφίλ. Αυτή η απροσδόκητη και ακούσια ενέργεια έχει εγείρει ανησυχίες μεταξύ των χρηστών σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των προσωπικών ορίων και την παραβίαση της ψηφιακής συναίνεσης, σημειώνει το thedailystar.net.

Φημολογείται ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισαν και χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Ισπανία κα η Ελλάδα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται αφού το Facebook δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση μετά από αυτές τις αναφορές που κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

So facebook now automatically sends friend request when you see someone’s profile…. We did the test with random people and if you check your friend request sent they appear there… #Facebook pic.twitter.com/vN7r8T1uw8