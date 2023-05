Απόψε γίνεται ο τελικός της 67ης Eurovision με τον οποίο ολοκληρώνεται ο μουσικός διαγωνισμός - Αγωνία στους φαν του διαγωνισμού για το νικητήριο τραγούδι

Η νικήτρια χώρα της Eurovision 2023 θα αναδειχθεί κατά 49,4% από πενταμελείς εθνικές κριτικές επιτροπές και κατά 50,6% από την τηλεψηφοφορία του κοινού. Επίσης, δικαίωμα ψήφου έχουν όχι μόνο οι 37 συμμετέχουσες χώρες του φετινού διαγωνισμού, αλλά και πολίτες από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι διαμένουν σε χώρες που δεν λαμβάνουν μέρος στη Eurovision 2023 - η διαδικτυακή ψηφοφορία τους, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, θα προσμετρηθεί στο televoting ως μία επιπλέον χώρα [«Rest of the World»].



Από την ψηφοφορία «Rest of the World», σύμφωνα με την EBU (Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση), εξαιρούνται οι Ρώσοι πολίτες καθώς η Ρωσία έχει αποβληθεί από τον διεθνή οργανισμό εξαιτίας του πολέμου με την Ουκρανία. Οι θεατές και στις 37 χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2023, καθώς και οι θεατές από τον υπόλοιπο κόσμο, μπορούν να ψηφίσουν για τα 26 τραγούδια του τελικού. Στον τελικό συνυπολογίζονται επίσης και οι ψήφοι από τις 37 κριτικές επιτροπές των χωρών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό τραγουδιού.

Η ψηφοφορία για το κοινό θα ξεκινήσει μετά την παρουσίαση του τελευταίου τραγουδιού και θα διαρκέσει για περίπου 40 λεπτά. Το κοινό σε κάθε συμμετέχουσα χώρα θα απονείμει συνολικά 58 βαθμούς (1 έως 8, 10 και 12). Οι ψήφοι του κοινού από τις μη συμμετέχουσες χώρες θα αθροιστούν, σαν να προέρχονταν από μία επιπλέον «χώρα» («Rest Of The World») που θα απονείμει άλλους 58 βαθμούς (1 έως 8, 10 και 12).



Με την ολοκλήρωση της τηλεψηφοφορίας, θα παρουσιαστούν αρχικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Κριτικής Επιτροπής και στη συνέχεια η βαθμολογία που έδωσε το κοινό. Η χώρα που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, είναι η νικήτρια. Σημειώνεται ότι η κριτική επιτροπή και το κοινό συμμετέχουσας χώρας, δεν μπορούν να ψηφίσουν τη δική τους συμμετοχή.



Η διαχείριση όλων των ψηφοφοριών γίνεται από τη digame, τον εταίρο ψηφοφορίας της EBU και εποπτεύονται από το E&Y, τον Ανεξάρτητο Παρατηρητή Ψηφοφορίας. Ο Φώτης Σεργουλόπουλος είναι αυτός που θα έχει τον ρόλο του spokesperson που θα ανακοινώσει το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα δεν θα δώσει το παρών στον τελικό αφού το τραγούδι του Βίκτωρα Βερνίκου «What They Say» δεν πήρε το «εισιτήριο» για τη μεγάλη βραδιά της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην M&S Bank Arena του Λίβερπουλ. Από την άλλη, η Κύπρος με τον Andrew Lambrou και το «Break a Broken Heart», προκρίθηκαν στον τελικό.

Ξεκινά στις 10 το βράδυ

Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) με τους νικητές της περσινής Eurovision, το ουκρανικό συγκρότημα Kalush Orchestra σε μία εμφάνιση υπό τον τίτλο «Φωνές της Νέας Γενιάς» (Voices of a New Generation) που, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει και το νικητήριο τραγούδι «Stefania». Κατά τη διάρκεια της παρέλασης των 26 φιναλίστ του φετινού διαγωνισμού, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν ένα σόου με παλαιότερους εκπροσώπους της Ουκρανίας στην Eurovision και συγκεκριμένα τους Go_A, Jamala, Tina Karol και Verka Serduchka. Στη διάρκεια της ψηφοφορίας του κοινού, θα παρουσιαστεί μία παράσταση από τον Sam Ryder ο οποίος επιστρέφει ξανά στον διαγωνισμό, μετά την περσινή του εμφάνιση.



Το τελευταίο σόου που οι οικοδεσπότες του Λίβερπουλ επιφυλάσσουν για το κοινό, έχει τον τίτλο «The Liverpool Songbook» και αποτελεί φόρο τιμής στην παράδοση της βρετανικής πόλης στην ποπ μουσική. Πρωταγωνιστές θα είναι ο Mahmood από την Ιταλία, η Netta από το Ισραήλ, ο Daði Freyr της Ισλανδίας, η Cornelia Jakobs της Σουηδίας, ο Duncan Laurence από την Ολλανδία και η Sonia από το Λίβερπουλ η οποία, στην Eurovision του 1993, είχε χαρίσει τη δεύτερη θέση στη Βρετανία. Οι έξι καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν τραγούδια που συνδέονται με τη μουσική παράδοση του Λίβερπουλ.



Οι οικοδεσπότες του τελικού της Eurovision θα είναι τέσσερις. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός Hannah Waddingham, η τραγουδίστρια Alesha Dixon και η Ουκρανή τραγουδίστρια Julia Sanina, οι οποίες παρουσίασαν και τους δύο ημιτελικούς, ενώ στην ομάδα των παρουσιαστών θα προστεθεί και ο Graham Norton. Την απευθείας μετάδοση του τελικού, από την M&S Bank Arena του Λίβερπουλ, για την Ελλάδα έχουν αναλάβει, όπως και τους δύο ημιτελικούς, η Μαρία Κοζάκου και η Τζένη Μελιτά. Ο τελικός θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 και το ERTFLIX, καθώς και από το Δεύτερο Πρόγραμμα της ΕΡΑ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής, η σειρά εμφάνισης του τελικού έχει ως εξής:

Αυστρία: Teya & Salena - «Who the Hell is Edgar?»

Πορτογαλία: Mimicat - «Ai Coração»

Ελβετία: Remo Forrer - «Watergun»

Πολωνία: Blanka - «Solo»

Σερβία: Luke Black - «Samo Mi Se Spava»

Γαλλία: La Zarra - «Évidemment»

Κύπρος: Andrew Lambrou - «Break a Broken Heart»

Ισπανία: Blanca Paloma - «Eaea»

Σουηδία: Loreen - «Tattoo»

Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi - «Duje»

Ιταλία: Marco Mengoni - «Due Vite»

Εσθονία: Alika - «Bridges»

Φινλανδία: Käärijä - «Cha Cha Cha»

Τσεχία: Vesna - «My Sister's Crown»

Αυστραλία: Voyager - «Promise»

Βέλγιο: Gustaph - «Because of You»

Αρμενία: Brunette - «Future Lover»

Μολδαβία: Pasha Parfeni - «Soarele şi Luna»

Ουκρανία: TVORCHI - «Heart of Steel»

Νορβηγία: Alessandra - «Queen of Kings»

Γερμανία: Lord of the Lost - «Blood & Glitter»

Λιθουανία: Monika Linkytė - «Stay»

Ισραήλ: Noa Kirel - «Unicorn»

Σλοβενία: Joker Out - «Carpe Diem»

Κροατία: Let 3 - «Mama ŠČ!»

Ηνωμένο Βασίλειο: Mae Muller - «I Wrote a Song»