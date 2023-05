Πριν από λίγες ώρες ο 16χρονος τραγουδιστής Victor Vernicos που διαγωνίστηκε με το τραγούδι «What They Say» στην Eurovision , επέστρεψε στην Αθήνα κι έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τα άτομα που βρισκόντουσαν δίπλα στον Victor Vernico, επιχείρησαν να απαντήσουν κι αυτά, προσπαθώντας να μην έρθει σε δύσκολη θέση ο νεαρός.

\Στο βίντεο ακούγεται χαρακτηριστικά ένας άντρας να φωνάζει «Cut, Cut», ζητώντας από τις κάμερες να σταματήσουν να γράφουν όταν γίνεται ερώτηση στον τραγουδιστή για το αν φυγαδεύτηκε, μετά την εμφάνισή του στον ημιτελικό. Ο ίδιος άντρας ακούγεται να λέει εκνευρισμένος πως κανένας δεν φυγαδεύτηκε.

«Σίγουρα δεν πετύχαμε τον στόχο μας που ήταν να πάμε τελικό, αλλά κάποιες φορές άλλα πράγματα είναι πιο σημαντικά. Στενoχωρήθηκα λίγο που δεν περάσαμε, αλλά όχι για πολύ. Ήταν τέλεια η εμπειρία της Eurovision, έμαθα πολλά πράγματα, γνώρισα πολλούς καλλιτέχνες. Ποια αρνητικά σχόλια; Δεν έχω διαβάσει κάτι, τα άτομα που τα γράφουν δεν τα ξέρω, δεν έχω διαβάσει Χριστό», είπε αρχικά ο Victor Vernicos σε πλάνα που έδειξε η εκπομπή «ΜΕGA Καλημέρα».

Στη συνέχεια ο νεαρός τραγουδιστής είπε: «Το 4άρι της ελληνικής επιτροπής στην Κύπρο δεν έχει να κάνει με μένα. Δε σχετίζομαι καθόλου με αυτό. Εγώ τα έδωσα όλα στη σκηνή, ήμουν λίγο αγχωμένος στην αρχή, μετά ήμουν καλά. Τα έδωσα όλα, αλλά δεν ήταν η στιγμή μου. Δεν θα άλλαζα τίποτα. Never say never (Ποτέ μη λες ποτέ) στο αν θα ξαναπήγαινα στη Eurovision».