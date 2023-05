Η Meghan Markle, ο πρίγκιπας Harry και η μητέρα της Doria Ragland επέστρεφαν στην ιδιωτική κατοικία ενός φίλου τους όταν ενεπλάκησαν σε μια «σχεδόν καταστροφική καταδίωξη με αυτοκίνητο στα χέρια ενός κυκλώματος εξαιρετικά επιθετικών παπαράτσι» στη Νέα Υόρκη.

H Meghan Markle, ο πρίγκιπας Harry και η μητέρα της Doria Ragland επέστρεφαν στην ιδιωτική κατοικία ενός φίλου τους όταν ενεπλάκησαν σε μια «σχεδόν καταστροφική καταδίωξη με αυτοκίνητο στα χέρια ενός κυκλώματος εξαιρετικά επιθετικών παπαράτσι» στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με το The Issue

Ο Harry και η Meghan έφτασαν στη Νέα Υόρκη για τα βραβεία Ms. Foundation 2023 Women of Vision Awards: Celebrating Generations of Progress & Power. Η 41χρονη Meghan τιμήθηκε ως μία από τις φετινές τιμώμενες του βραβείου Woman of Vision Award για την παγκόσμια υπεράσπισή της για την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών.

Κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας της, η Meghan θυμήθηκε ότι διάβαζε το περιοδικό Ms. όταν ήταν παιδί. «Τα θυμάμαι έντονα γιατί οι εικόνες ήταν διαφορετικές. Υπήρχε ποικιλομορφία που δεν είχα δει τόσο συχνά, τόσο ως προς το χρώμα όσο και ως προς την ηλικία και τα ονόματα ήταν διαφορετικά», σημείωσε η Meghan. «Υπήρχαν γυναίκες του Κογκρέσου, υπήρχαν αστροναύτες και τα θέματα ήταν διαφορετικά από τη μητρότητα μέχρι το να είσαι εργαζόμενη μητέρα και πιο βαριά θέματα όπως η ενδοοικογενειακή βία, το όριο της φτώχειας, το ξεθάψιμο των ριζών της, από πού προέρχεται και θέματα ισότητας».

Μετά την εκδήλωση, η Meghan, ο πρίγκιπας Harry και η μητέρα της Doria Ragland επέστρεφαν στην ιδιωτική κατοικία ενός φίλου τους, όπου διέμεναν, και δεν ήθελαν να εκθέσουν την τοποθεσία στο κοινό, όπως έμαθε το PEOPLE. Το PEOPLE πληροφορήθηκε ότι 6 οχήματα καταδίωξαν το αυτοκίνητό τους, παραβιάζοντας κόκκινα φανάρια και κάνοντας όπισθεν σε μονόδρομο, οδηγώντας στο πεζοδρόμιο κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να τραβήξουν φωτογραφίες του ζευγαριού και της Doria. Το PEOPLE πληροφορήθηκε ακόμα ότι παρά τις αντιπαραθέσεις με ένστολους αστυνομικούς, οι παπαράτσι συνέχισαν την καταδίωξη του οχήματος.

Ο Sukhcharn Singh ο οδηγός του ταξί στο όποιο επιβιβάστηκε το ζευγάρι με τη μητέρα της Meghan έκανε μια εμφάνιση στην εκπομπή του Piers Morgan, όπου αφηγήθηκε τα γεγονότα της νύχτας της Τρίτης. Ο Singh είπε στον Morgan ότι αφού τους πήρε με το ταξί του, εκείνοι «φάνηκαν πολύ νευρικοί». Και συνέχισε: «Καθώς πηγαίναμε ένα τετράγωνο, μας μπλόκαρε ένα απορριμματοφόρο και τότε ξαφνικά, οι παπαράτσι εμφανίστηκαν από το πουθενά και τα φλας έσκασαν».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη στην Washington Post, ο οδηγός ταξί Sukhcharn Singh έριξε νέο φως στα 10 περίπου λεπτά που πέρασε με τον Harry, τη Meghan και την Doria στο όχημά του. Ο ταξιτζής είπε στο πρακτορείο ότι παρέλαβε τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ μαζί με «μια μεγαλύτερη μαύρη γυναίκα και έναν φρουρό ασφαλείας» γύρω στις 11 το βράδυ της Τρίτης 16/05 έξω από το 19ο τμήμα της αστυνομίας της Νέας Υόρκης στην Ανατολική 67η οδό, λίγο περισσότερο από ένα μίλι από το Ziegfeld Ballroom. «Μας ακολουθούσαν συνέχεια και έρχονταν δίπλα στο αυτοκίνητο», δήλωσε ο 37χρονος στην Washington Post. «Έβγαζαν φωτογραφίες καθώς σταματούσαμε και μας βιντεοσκοπούσαν».

Ο οδηγός ταξί είπε ότι μετά από λίγα λεπτά, ο φρουρός ασφαλείας του ζήτησε να οδηγήσει πίσω στο αστυνομικό τμήμα, ανησυχώντας ότι ήταν πολύ εκτεθειμένοι στους φωτογράφους. Ο οδήγος είπε ότι στη συνέχεια κατευθύνθηκε βόρεια προς τη λεωφόρο Μάντισον για να μεταφέρει τους τρείς τους πίσω στο σημείο όπου τους παρέλαβε. «Δεν νομίζω ότι θα το αποκαλούσα καταδίωξη. Ποτέ δεν ένιωσα ότι κινδύνευα. Δεν ήταν σαν καταδίωξη σε ταινία. Ήταν ήσυχοι και φαίνονταν φοβισμένοι, αλλά είναι η Νέα Υόρκη,είναι ασφαλής», είπε.

Το Ίδρυμα Ms Foundation εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα γεγονότα της Τρίτης: «Χθες το βράδυ, τα βραβεία Women of Vision Awards γιόρτασαν τα απίστευτα επιτεύγματα των τιμώμενων προσώπων, σηματοδοτώντας την 50ή επέτειο της φιλανθρωπίας του οργανισμού στα φεμινιστικά κινήματα. Το Ίδρυμα Ms είναι απολύτως τρομοκρατημένο από τις επιζήμιες ενέργειες μετά την εκδήλωση που έθεσαν σε κίνδυνο τη Meghan, τη Δούκισσα του Σάσεξ και την οικογένειά της. Όλοι, ιδίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να κάνουν κάτι καλύτερο».

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα γεγονότα της νύχτας της Τρίτης: «Η αστυνομία της Νέας Υόρκης βοήθησε την ιδιωτική ομάδα ασφαλείας που προστάτευε τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ. Υπήρχαν πολυάριθμοι φωτογράφοι που έκαναν τη μεταφορά τους δύσκολη. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έφτασαν στον προορισμό τους και δεν αναφέρθηκαν συγκρούσεις, προσαγωγές, τραυματισμοί ή συλλήψεις σχετικά».

Από το BACKGRID USA: «Στην BACKGRID USA Inc. εκτιμούμε τη διαφάνεια και τη δημοσιογραφική δεοντολογία, που περιλαμβάνουν την παροχή δίκαιων και τεκμηριωμένων απαντήσεων σε ισχυρισμούς. Είμαστε ενήμεροι για τη δήλωση του πρίγκιπα Harry σχετικά με μια υποτιθέμενη “σχεδόν καταστροφική καταδίωξη με αυτοκίνητο” στην οποία ενεπλάκη ο ίδιος, η Meghan Markle και η μητέρα της, στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Τρίτης. Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι λάβαμε φωτογραφίες και βίντεο από τα χθεσινοβραδινά γεγονότα από τέσσερις ανεξάρτητους φωτογράφους, τρεις από τους οποίους ήταν σε αυτοκίνητα και ένας από τους οποίους οδηγούσε ποδήλατο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εν λόγω φωτογράφοι έχουν επαγγελματική ευθύνη να καλύπτουν γεγονότα και προσωπικότητες που αξίζουν ειδησεογραφικό ενδιαφέρον, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων προσώπων όπως ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle.

Σύμφωνα με τις περιγραφές που έδωσαν οι εν λόγω ανεξάρτητοι συνεργάτες, κάλυπταν την παραμονή του ζευγαριού στη Νέα Υόρκη, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ενός δείπνου μετά από μια τελετή απονομής βραβείων. Δεν είχαν καμία πρόθεση να προκαλέσουν οποιαδήποτε ενόχληση ή βλάβη, καθώς το μόνο τους εργαλείο ήταν οι κάμερές τους. Σε μερικές από τις φωτογραφίες φαίνεται μάλιστα η Meghan Markle να χαμογελά μέσα σε ένα ταξί.” Οι φωτογράφοι αναφέρουν ότι ένα από τα τέσσερα SUV της συνοδείας ασφαλείας του πρίγκιπα Harry οδηγούσε με τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί απερίσκεπτος. Το όχημα εθεάθη να κλείνει δρόμους και σε ένα βίντεο φαίνεται να το σταματά η αστυνομία.

Καταλαβαίνουμε ότι η συνοδεία ασφαλείας του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle είχε να κάνει τη δουλειά της και σεβόμαστε το έργο τους. Θέλουμε, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με τους φωτογράφους που ήταν παρόντες, δεν υπήρξαν παρ’ ολίγον συγκρούσεις ή παρ’ ολίγον ατυχήματα κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού. Οι φωτογράφοι ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν ότι το ζευγάρι δεν κινδύνευσε άμεσα σε κανένα σημείο. Στην BACKGRID USA Inc. δεν συγχωρούμε καμία μορφή παρενόχλησης ή παράνομης δραστηριότητας. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τους ισχυρισμούς του πρίγκιπα Harry και θα διεξάγουμε ενδελεχή έρευνα για το θέμα.

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν είχαν κανένα σχόλιο στο PEOPLE. Από τότε που ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ αποχώρησαν από τη βασιλική ζωή το 2020, το παλάτι δεν σχολιάζει για αυτούς. Η βρετανική βασιλική οικογένεια δεν έχει ελέγξει τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ μετά την «σχεδόν θανατηφόρα» καταδίωξη από παπαράτσι στη Νέα Υόρκη, μπορεί να επιβεβαιώσει το Page Six. Μια πηγή μας λέει ότι ούτε ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και η βασίλισσα Καμίλα, ούτε ο πρίγκιπας William και η Kate έχουν επικοινωνήσει με τον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ σχετικά με το περιστατικό, το οποίο συνέβη το βράδυ της Τρίτης. Εκπρόσωποι των ανώτερων βασιλικών προσώπων δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Page Six για σχολιασμό.

Το ζευγάρι -μαζί με τη μητέρα της πρώην ηθοποιού, Doria Ragland- καταδιώχθηκε από φωτογράφους αφού έφυγε από το θέατρο Ziegfeld, όπου η Markle τιμήθηκε από την Gloria Steinem στα Women of Vision Awards. «Χθες το βράδυ, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ και η κα Ragland ενεπλάκησαν σε μια σχεδόν καταστροφική καταδίωξη με αυτοκίνητο από ένα κύκλωμα εξαιρετικά επιθετικών παπαράτσι», ανέφερε ο εκπρόσωπος των Σάσεξ σε δήλωσή του στο Page Six την Τετάρτη.

Ο Harry και η Meghan έχουν πληρώσει πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για ιδιωτική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου του πρώην σωματοφύλακα της Kim Kardasian. Η μητέρα του Harry, η πριγκίπισσα Diana, πέθανε το 1997 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα που συνέβη ενώ παπαράτσι καταδίωκαν το όχημά της στο Παρίσι και ο αμφιλεγόμενος πρίγκηπας παραδέχτηκε στο ντοκιμαντέρ του Netflix ότι φοβάται ότι «η ιστορία θα επαναληφθεί» λόγω του «επιπέδου μίσους που έχει ξεσηκωθεί τα τελευταία τρία χρόνια».