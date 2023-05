Λεπτομέρειες, που έρχονται να ενισχύσουν τις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και καιρό, έρχονται στην επιφάνεια αναφορικά με τη νέα πλατφόρμα η οποία θα είναι στα «πρότυπα» του Twitter.

Σύμφωνα με την ειδική σε θέματα μάρκετινγκ ψηφιακών μέσων Lia Haberman, το Instagram κατασκευάζει μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που μοιάζει με ένα «αμάλγαμα» των δύο δημοφιλών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στο στιγμιότυπο οθόνης που μοιράστηκε η Haberman, η εφαρμογή ονομαζόταν «Instagram's new text-based app for conversations», αλλά ανέφερε ότι εσωτερικά, ονομάζεται P92, Project 92 ή Barcelona.

Είναι ενδιαφέρον ότι, σε αντίθεση με το Facebook ή το Instagram της Meta, η εφαρμογή θα είναι «αποκεντρωμένη». «Σύντομα, η εφαρμογή μας θα είναι συμβατή με ορισμένες άλλες εφαρμογές όπως το Mastodon», αναφέρει η διαφάνεια του Instagram. «Οι χρήστες σε αυτές τις άλλες εφαρμογές θα μπορούν να αναζητούν, να ακολουθούν και να αλληλεπιδρούν με το προφίλ και το περιεχόμενό σας, αν είστε δημόσιοι, ή αν είστε ιδιωτικοί και τους εγκρίνετε ως ακόλουθους».

Σύμφωνα με το mashable.com, η Haberman ανέφερε ότι η Meta έχει πραγματοποιήσει μυστικές κλήσεις με επιλεγμένους δημιουργούς σχετικά με τη νέα εφαρμογή, που θα είναι συμβατή με εφαρμογές που ανήκουν στη Meta και άλλες εφαρμογές όπως το Mastodon. Η εφαρμογή, η οποία φέρεται να μπορεί να κυκλοφορήσει ήδη από τα τέλη Ιουνίου, χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του Instagram για είσοδο. Θα έχει μια ροή για τα άτομα που ακολουθείτε και μια συνιστώμενη ροή, όπως το περίφημο FYP του TikTok.

Οι ενημερώσεις κειμένου θα μπορούν να έχουν μήκος έως 500 χαρακτήρες - περισσότερο από το όριο των 280 χαρακτήρων των μη Twitter Blue χρηστών, αλλά μικρότερο από το όριο των 4.000 χαρακτήρων των συνδρομητών ή ακόμη και από το μήκος μιας λεζάντας του Instagram. Οι χρήστες φέρεται να μπορούν να επισυνάπτουν συνδέσμους, φωτογραφίες και βίντεο διάρκειας έως πέντε λεπτών, ενώ μπορούν να κάνουν like και να απαντούν στις αναρτήσεις άλλων.

Είναι συνδεδεμένο με το Instagram, οπότε μπορείτε να συγχρονίσετε τους υπάρχοντες ακολούθους σας στο Instagram και οποιεσδήποτε λέξεις ή άτομα που έχετε μπλοκάρει στο Instagram θα μεταφερθούν. Το Instagram θα επιβάλλει τις κοινοτικές οδηγίες του και στη νέα εφαρμογή.

The app will have creator controls and account safety features.



For example, accounts you’ve blocked on IG will carry over



Hidden words you’ve selected on IG will also carry over.