Υπάρχουν μικρά ακάρεα που ονομάζονται Demodex και ζουν στα πρόσωπα των περισσότερων ανθρώπων και ναι ζευγαρώνουν τη νύχτα.

Ένα απόσπασμα από το κανάλι YouTube «Journey to the Microcosmos» δείχνει πλάνα που τράβηξε ο βιντεογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «The Hidden Beauty of the Microscopic World», James Weiss, αφού βρήκε ένα μαύρο στίγμα στο κεφάλι του. Αυτό το μαύρο στίγμα αποδείχθηκε ότι ήταν ένα άκαρι Demodex, το οποίο έχει μήκος μικρότερο από ένα χιλιοστό και οκτώ μικρά ποδαράκια.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι του ακάρεως: Το Demodex folliculorum, το οποίο κατοικεί στους θύλακες των τριχών μας και τρώει τα κύτταρα του δέρματος, και το Demodex brevis, το οποίο ζει στο πρόσωπό μας και κοντά στους σμηγματογόνους αδένες μας και τρώει το έλαιο που εκκρίνεται από το ανθρώπινο δέρμα, σύμφωνα με την Cleveland Clinic. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, συχνάζουν μέσα στους πόρους μας και τη νύχτα αναζητούν άλλα ακάρεα στο πρόσωπό μας για να ζευγαρώσουν. «Όταν τελειώσουν, επιστρέφουν στους πόρους σας για να γεννήσουν τα αυγά τους», εξήγησε ο οικοδεσπότης της εκπομπής, Hank Green.

Ο Green είπε ότι η ενήλικη Demodex θα γεννήσει περίπου 20 έως 24 αυγά στους θύλακες των τριχών μας και μέσα σε περίπου τρεις έως τέσσερις ημέρες, τα μικρά θα εκκολαφθούν. «Η διάρκεια ζωής τους θα τελειώσει λίγες εβδομάδες αργότερα, οπότε τα νεκρά ακάρεα θα αποσυντεθούν στους θύλακες ή τους σμηγματογόνους αδένες σας, μετατρέποντας τους μικροσκοπικούς θύλακες του δέρματός σας σε μικρά νεκροταφεία ακάρεων», δήλωσε ο Green.

Ωστόσο, αν και όλα αυτά μπορεί να ακούγονται ανησυχητικά, τα ακάρεα είναι ακίνδυνα και βρίσκονται σχεδόν σε όλους. «Αλλά εδώ είναι το θέμα, λίγο πολύ όλοι τα έχουμε», εξηγεί ο Green στο clip. «Αν παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, πιθανότατα έχετε Demodex που ζει στο πρόσωπό σας. Και αν δεν το έχετε τώρα, κάποια στιγμή θα το κάνετε».

Ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά το 1841 από δύο επιστήμονες που δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ήταν, σύμφωνα με το περιοδικό Discover, και μελετήθηκαν επίσημα για πρώτη φορά το 1842, από έναν Γερμανό επιστήμονα ονόματι Gustav Simon. Οι Demodex κατατάσσονται στα αραχνοειδή, τα οποία σχετίζονται στενά με τα έντομα όπως οι αράχνες και τα τσιμπούρια, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν αυτά τα ακάρεα στο πρόσωπό τους, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Αυτά τα ακάρεα μεταδίδονται συνήθως μέσω της «σωματικής επαφής», σύμφωνα με τον Green, αλλά ανέφερε επίσης μια μελέτη του 2015 που διαπίστωσε ότι μεταδίδονται από μέλος σε μέλος της οικογένειας επί γενεές. «Δεν είναι επικίνδυνα με την ευρεία έννοια, επειδή όλοι τα έχουμε και οι περισσότεροι από εμάς φαίνεται να συμβιώνουμε αρκετά καλά μαζί τους», δήλωσε το 2019 στο NPR η Michelle Trautwein, εντομολόγος στην Ακαδημία Επιστημών της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο.

Και δεδομένου ότι ζουν στους πόρους μας, είναι δύσκολο να απαλλαγούμε από αυτά, αλλά πολύ σπάνια, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν μεγάλη ποσότητα από αυτά στο πρόσωπό τους, δημιουργώντας μια λευκή γυαλάδα, την οποία ορισμένοι γιατροί χαρακτηρίζουν ως «απομεδεκτικό παγετό».

Στο μέλλον, αυτά τα ακάρεα Demodex θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι «συμβιωτικά» μαζί μας, σύμφωνα με τον Green και μια μελέτη του 2022 από το περιοδικό «Molecular Biology and Evolution».Αυτό σημαίνει ότι τα ακάρεα και οι άνθρωποι θα μπορούσαν κάποια στιγμή να εξαρτηθούν ο ένας από τον άλλον αλλά αυτή η μέρα δεν έχει φτάσει ακόμα.

«Εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την πολύ αρχαία και στενή σχέση και φαίνεται ξεκάθαρα ότι είχαμε αυτά τα είδη ακάρεων προσώπου μαζί μας σε όλη μας την ιστορία», δήλωσε. «Επομένως, είναι τόσο παλιά όσο και το είδος μας, τόσο παλιά όσο και ο Homo sapiens».

Σε κανέναν δεν αρέσει να βρίσκει έντομα στο σπίτι του, αλλά μερικές φορές φαίνεται πως ό,τι και να κάνεις, αυτά εξακολουθούν να μπαίνουν μέσα. Υπάρχουν, λοιπόν, προληπτικά μέτρα που μπορείς να πάρεις για να μειώσεις τις πιθανότητες εισβολής τους, τα οποία δεν περιλαμβάνουν σκληρές χημικές ουσίες.

Όλα τα είδη των οργανισμών που αποκαλούμε παράσιτα προσελκύονται συνήθως από δύο πράγματα στο σπίτι: τις τροφές και το νερό. Μέρικα έντομα αναζητούν καταφύγιο, και κάποια απλώς θέλουν αρκετό χώρο για να εγκατασταθούν κατά τη διάρκεια των κρύων μηνών ή να βρουν ένα δροσερό μέρος κατά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. Δυστυχώς, δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ ένας καλός λόγος – όσον αφορά εμάς – για να τα προσκαλέσουμε μέσα.

Ευτυχώς, κατά τη διάρκεια του χειμώνα μπορούμε να αναπνεύσουμε λίγο, καθώς συνολικά τα έντομα είναι πληθυσμιακά στο ελάχιστο. Όταν όμως ξεκινά η άνοιξη η επαγρύπνηση κυριαρχεί. Το καλύτερο πράγμα σχετικά με αυτά hacks που θα σε βοηθήσουν να κρατήσεις τα έντομα μακριά από το σπίτι σου είναι ότι είναι δοκιμασμένα και λειτουργούν πραγματικά. Επιπλέον, ισχύουν σχεδόν για όλα τα έντομα και θα βοηθήσουν στη μείωση σχεδόν όλων των παρασίτων.

