Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια, ηθοποιός και χορεύτρια Τίνα Τάρνερ.

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών άφησε η διάσημη τραγουδίστρια Τίνα Τάρνερ.

Ο εκπρόσωπος της σπουδαίας τραγουδίστριας, σε δήλωσή του, ανέφερε: «Η Τίνα Τάρνερ, η "Βασίλισσα του Rock'n Roll" πέθανε ειρηνικά σήμερα σε ηλικία 83 ετών μετά από μακρά ασθένεια στο σπίτι της στο Kusnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο».

Η γεννημένη στις ΗΠΑ σταρ ήταν μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες της ροκ, γνωστή για το χάρισμά της επί σκηνής, καθώς και για μια σειρά από επιτυχίες όπως τα The Best, Proud Mary, Private Dancer και What's Love Got to Do With It.

{https://www.youtube.com/watch?v=An05IjJn2CY}