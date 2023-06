Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων προβλήθηκε η πολυβραβευμένη ισπανοελληνική ταινία MEDITERRANEO στο θερινό ΒΟΞ.

Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, χθες Τρίτη 20/06, προβλήθηκε η πολυβραβευμένη ισπανοελληνική ταινία MEDITERRANEO: Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Mediterraneo: The Law of the Sea) του Marcel Barrena στο θερινό ΒΟΞ.

Μετά την προβολή της ταινίας ακολούθησε συζήτηση με τους ηθοποιούς της ταινίας Βασίλη Μπισμπίκη και Γιώτα Φέστα, καθώς και με τον ακτιβιστή και διασώστη, Ιάσονα Αποστολόπουλο. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Θοδωρής Χονδρόγιαννος.

Στη προβολή της ταινίας και στη συζήτηση που ακολούθησε ήταν παρούσα και η Δέσποινα Βανδή. Αμέσως μετά την εκδήλωση του ιδρύματος Ροζα Λούξεμπουργκ, η δημοφιλής τραγουδίστρια έσπευσε να συγχαρεί τον διασώστη προσφύγων Ιάσονα Αποστολόπουλο και εξέφρασε την επιθυμία της να συμβάλλει και εκείνη όπως μπορεί στο πολύτιμο έργο.