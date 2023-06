Ένα απομακρυσμένο, πλην όμορφο νησί (σε ευρωπαϊκό έδαφος) γίνεται ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο χωρίς τηλέφωνα! Το φινλανδικό νησί Ulko-Tammio ζητά από τους τουρίστες να κλείσουν τα τηλέφωνά τους αυτό το καλοκαίρι.

Κάθε καλοκαίρι, εκατομμύρια χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βγάζουν φωτογραφίες στις διακοπές τους και μοιράζονται αυτές τις στιγμές με τους «φίλους» ή τους «ακολούθους» τους στο διαδίκτυο. Για όσους όμως επιζητούν μια... ψηφιακή αποτοξίνωση, τότε το Ulko-Tammio είναι ο ιδανικός προορισμός για τις φετινές διακοπές.

Το μικροσκοπικό νησί που βρίσκεται στον ανατολικό κόλπο της Φινλανδίας, έχει ανακηρυχθεί σε ζώνη «χωρίς τηλέφωνα». Αυτό το καλοκαίρι, το απομακρυσμένο, ακατοίκητο νησί παροτρύνει τους επισκέπτες να αποσυνδεθούν από την «εξάρτηση» των smartphones και «να απολαύσουν το νησί και τη φύση του με όλες τους τις αισθήσεις», σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε.

«Ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να απομακρύνουν οικειοθελώς τα τηλέφωνά τους και να εστιάσουν τις αισθήσεις τους στη φύση και όχι στα τηλέφωνά τους. Πρόκειται για μια σπουδαία πρωτοβουλία που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλους προορισμούς φύσης και αναψυχής», δήλωσε ο Joel Heino, διευθυντής υπαίθριας αναψυχής και διαχείρισης επισκεπτών στο Parks & Wildlife Finland, όπως αναφέρει το USA Today Travel.

Αν λοιπόν έχετε κουραστεί να σκέφτεστε συνεχώς πώς θα κάνετε το τέλειο Instagram για τις διακοπές σας ή αν θέλετε να «απαλλαχθείτε» από τα emails της δουλειάς σας όσο είστε εκτός γραφείου - τότε το Ulko-Tammio είναι ο προορισμός για εσάς.

Η συμμετοχή στην ψηφιακή αποτοξίνωση για τους τουρίστες στο Ulko-Tammio είναι προαιρετική και, δεδομένου ότι το νησί καλύπτεται από ένα λειτουργικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Αν και ο... πειρασμός θα είναι πάντα παρών, θα ζητηθεί από τους ταξιδιώτες να κρατούν τα smartphone στις τσέπες τους και να αποσυνδέονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

