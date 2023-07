Τις ημέρες με καύσωνα το less is more στο μακιγιάζ θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη.

Στην καρδιά του καλοκαιριού, βρισκόμαστε ακόμα οι περισσότερες στην πόλη και μετράμε λεπτό προς λεπτό τις ώρες για την έναρξη των καλοκαιρινών μας διακοπών. Ο υδράργυρος όμως δεν «περιμένει» και αγγίζει το «κόκκινο», προτού βρεθούμε σε κάποιο μαγικό νησί. Τις ημέρες που ο καύσωνας είναι ανυπόφορος, αλλά πρέπει να βγεις από το σπίτι και τη δροσιά του air condition, το μακιγιάζ μοιάζει με μια άκρως αποτρεπτική διαδικασία. Κι ως έναν βαθμό, πράγματι είναι. Ωστόσο, πρέπει να ετοιμαστείς και να περιποιηθείς τον εαυτό σου για να πας ευπρεπώς στο γραφείο, σε ραντεβού ή σε κάποια άλλη υποχρέωση. Μην αγχωθείς. Υπάρχουν «μαγικές» λύσεις ομορφιάς που ακόμα κι αν δεν μπορούν να αποτρέψουν τη ζέστη, «σώζουν» με κάποιον τρόπο την κατάσταση και σε κάνουν να αισθάνεσαι και πάλι αυτοπεποίθηση. 1.Αντηλιακή κρέμα με χρώμα Με τόσο υψηλές θερμοκρασίες είναι σχεδόν αδύνατο να παραμείνει αναλλοίωτο στο πρόσωπό σου το foundation, ακόμα κι αν το έχεις εφαρμόσει σαν επαγγελματίας makeup artist. Προτίμησε να εφαρμόσεις αποκλειστικά μια αντηλιακή κρέμα με χρώμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα «μπουκώσεις» το δέρμα σου με layers προϊόντων και θα έχεις υψηλή προστασία έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας με ένα άρτιο αποτέλεσμα χρωματικής κάλυψης. Αυτού του είδους οι κρέμες τα κάνουν όλα σε ένα! Επιπλέον, η αντηλιακή κρέμα με χρώμα σου επιτρέπει να ανανεώσεις το αντηλιακό σου κατά τη διάρκεια της μέρας πιο άμεσα και εύκολα. 2.Μάσκαρα Η μάσκαρα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ. Αν δεν μπορείς να την «αποχωριστείς» ούτε σε μια μέρα με τόσο υψηλές θερμοκρασίες, τότε εξοπλίσου με μια μάσκαρα με αδιάβροχη σύνθεση, εξασφαλίζοντας ένα πιο σταθερό αποτέλεσμα. 3.Κραγιόν Τις τόσο ζεστές ημέρες τα κραγιόν ή τα gloss δημιουργούν μια αίσθηση δυσφορίας στα χείλη. Αν παρ΄όλα αυτά θέλεις να προσθέσεις χρώμα και ζωντάνια στα χείλη σου επέλεξε ένα ανάλαφρο lip balm με SPF και χρώμα. 4.Σκιές για τα μάτια Απόφυγε τις σκιές ματιών σε κάθε μορφή και σύνθεση. Είναι ένα ευαίσθητο υλικό που θα «λιώσει» εύκολα στα βλέφαρά σου και το μακιγιάζ σου θα μουντζουρωθεί. «Παίξε» αποκλειστικά με το bronzer σου, χρησιμοποιώντας το σαν σκιά στα βλέφαρα προσδίδοντας βάθος κι ένταση στο βλέμμα.