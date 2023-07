Τα λεμόνια εκτός από την υπέροχη μυρωδιά τους και την νοστιμιά που δίνουν με τη γεύση τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καθαριστικό, παυσίπονο, λευκαντικό για τα ρούχα και αυτά είναι μόνο η αρχή!

Ισως να μην το είχες σκεφτεί πότε ότι τα απλά καθημερινά πράγματα που βρίσκονται στο σπίτι σου μπορούν να σε βοηθήσουν να αποκτήσεις αστραφτερά λεύκα ρούχα, να απολυμάνεις την κουζίνα σου και πολλά πολλά ακόμα. Τα λεμόνια εκτός από την γεύση τους και την μυρωδιά τους, έχουν ακόμα πολλές «μαγικές» ιδιότητες - και δεν μιλάμε μόνο για το ζεστό νερό με λεμόνι που βοήθα τον μεταβολισμό-.

«Ο χυμός λεμονιού είναι το ισχυρότερο οξύ τροφίμων στην κουζίνα μας, αρκετά ισχυρό ώστε να κάνει τη ζωή... αφόρητη για τα περισσότερα βακτήρια», λέει ο Robert Wolke, ομότιμος καθηγητής χημείας στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ και συγγραφέας του βιβλίου What Einstein Told His Cook 2: The Sequel, Further Adventures in Kitchen Science .

Αυτές είναι οι πιο «αναπάντεχες» χρήσεις των λεμονιών

1. Απολύμανε ένα ξύλο κοπής. Πέρασε μια φέτα λεμονιού πάνω από την επιφάνεια για απολύμανση.

2. Εξάλειψε το μαύρισμα που εμφανίζεται όταν τα τρόφιμα παραμένουν έξω από το ψυγείο για πολύ ώρα. Πασπάλισε φέτες μήλου ή αχλαδιού με χυμό λεμονιού πριν το σερβίρισμα ή πρόσθεσε λίγο στο γουακαμόλε και ανακάτεψε το.

3. Αφαίρεσε τους σκληρούς λεκέδες από τα τρόφιμα από πλαστικές και ανοιχτόχρωμες ξύλινες σανίδες κοπής. Κόψε ένα λεμόνι στη μέση, πίεσε το χυμό του στη λερωμένη επιφάνεια, τρίψε και αφήσε το να δράσει για 20 λεπτά. Ξέπλυνε με νερό.

4. Ξεθώριασε τους λεκέδες από τσάι σε ύφασμα. Αραίωσε το χυμό λεμονιού με ίση ποσότητα νερού. Χρησιμοποίησε ένα σταγονόμετρο ή μία μπατονέτα για να βεβαιωθείς ότι ο χυμός στοχεύει το λεκέ. Ξέπλυνε σχολαστικά με δροσερό νερό.

5. Διακόσμησε χωρίς μεγάλο κόστος. Γέμισε ένα γυάλινο μπολ με λεμόνια για ένα πρωτότυπο στοιχείο διακόσμησης.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ.