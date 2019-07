Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η γνωστή δημοσιογράφος είχε μια θερμή συνομιλία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον οποίο ψιθύριζε κάτι στο αυτί ή ξεσπούσε σε γέλια.

Τη συγκεκριμένη φωτογραφία σχολίασε η Έλενα Ακρίτα μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Έλλη Στάη Κυριάκος Μητσοτάκης. Έρωτας χωρίς ανταπόκριση αν κρίνουμε από το ύφος του; Μετά απ’ αυτό πώς θα του πάρει συνέντευξη; Edit. Επειδή τωρα διάβασα κάποια σχόλια σε αυτή την ανάρτηση: δεν ενδιαφέρει ούτε η πρoσωπική της ζωή, ούτε η εμφάνιση της. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι οι δημοσιογράφοι δεν χαριεντιζόμαστε κατ’ αυτόν – ή κατ’ ουδένα – τρόπο με τους πολιτικούς. Είναι αντιδεοντολογικό to say the least».

Η Έλλη Στάη μέσα από τον δικό της λογαριασμό στο Instagram ανέβασε μια φωτογραφία από τις διακοπές της στην Πάτμο, όπου ποζάρει αγκαλιά με τη σύζυγο του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη. «Εγώ προτιμώ τη Μαρέβα» σχολίασε η δημοσιογράφος.