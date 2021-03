Συγκεκριμένα, την 1η Μαϊου 2015, η Μαντόνα «ανέβασε» μια φωτογραφία της με μια στενή μαύρη φούστα και ένα t-shirt στο Instagram για να προωθήσει το άλμπουμ της Rebel Heart. Ενώ το πρόσωπο της διάσημης τραγουδίστριας είναι στη φωτογραφία, το σώμα ανήκει στην 28χρονη Αμέλια Γκόλντι, η οποία έφερε (και πάλι) στο φως την... κλοπή της φωτογραφίας με ένα viral βίντεο στο TikTok.

Reply to @choleenmenciano it’s still there... ##madonna ##ohno

Η Μαντόνα δεν έκανε κάποια αναφορά στο photoshop όταν «ανέβασε» την φωτογραφία πριν από 6 χρόνια, με τίτλο «Δείχνω κουλ». Όμως, η Αμέλια σύντομα παρατήρησε πως η φωτογραφία από το σώμα ήταν... δική της.

Μιλώντας στο BuzzFeed, η 28χρονη τόνισε ότι αρχικά το «θεώρησε αστείο», αλλά μετά «συνειδητοποίησε πως δεν ήταν γιατί είχε δημοσιευτεί στον επίσημο λογαριασμό της. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μέσω Instagram με την ομάδα της δύο φορές, χωρίς απάντηση» ανέφερε.

Η Αμέλια μοιράστηκε τη φωτογραφία στο δικό της λογαριασμό στο Instagram το 2017, γράφοντας: «Δύο χρόνια από τη στιγμή που η βασίλισσα Μαντόνα χρησιμοποίησε μια φωτογραφία μου στο Instagram της με το πρόσωπό της αντί για το δικό μου. Εξακολουθεί να είναι το πιο περίεργο και το πιο αστείο πράγμα που μου συνέβη ποτέ».

Στις 10 Μαρτίου, η Αμέλια μοιράστηκε την ίδια φωτογραφία, όπου κέρδισε την προσοχή δύο εκατομμυρίων χρηστών του TikTok. «Όταν η Μαντόνα δημοσιεύει μια φωτογραφία της στο Instagram για να προωθήσει το άλμπουμ της, αλλά στην πραγματικότητα είναι το σώμα σου (δεν αστειεύομαι)» έγραψε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η έκπληξή της ήταν ακόμα μεγαλύτερη όταν συνειδητοποίησε πως, έξι χρόνια μετά, η φωτογραφία βρίσκεται ακόμη στο Instagram της. «Το είπα στους γονείς μου και εξακολουθούν να πιστεύουν πως είναι αστείο και δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ή γιατί συνέβη» ανέφερε η ίδια στο Vice.

Οι χρήστες του TikTok έσπευσαν να σχολιάσουν το photoshop με... καυστικό τρόπο και κάποιον εξ' αυτών να γράφει; «Το μυστικό της Μαντόνα για την νεότητα: κλέβεις το σώμα μιας 20χρονης και πίνεις το αίμα παρθένων».