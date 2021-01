«Είναι μια αρνητική εξέλιξη, αλλά εάν τα αυστηρά μέτρα διαρκέσουν μόνο την πρώτη εβδομάδα του έτους, θα έλεγα πως είναι μικρό το κακό, αφού η αγορά είναι σε αναμονή για την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων την δεύτερη Δευτέρα του μήνα, 11 Ιανουαρίου», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και του ΠΕΣΑ Βασίλης Κορκίδης με αφορμή τις σημερινές ανακοινώσεις για τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και της λειτουργίας της αγοράς που τίθενται σε εφαρμογή από αύριο Κυριακή.

«Εάν θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάτι από την αιφνιδιαστική απόφαση είναι τα αντανακλαστικά του ΥΠΟΙΚ, που για τα εβδομαδιαία αυστηρά μέτρα ανακοίνωσε μηνιαία οικονομικά αντίμετρα με πλήρη απαλλαγή από το ενοίκιο του Ιανουαρίου. Δυστυχώς, πριν τα επόμενα βήματα, πρέπει να σταματήσουμε για μια εβδομάδα, και από το click away για να πάμε στο click in shop, πρέπει να περάσουμε από το click to stop», πρόσθεσε.

