Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασε το «Bruegel», η χώρα μας έχει δαπανήσει μέχρι τώρα σε μέτρα στήριξης παραπάνω από το 3,5 % του ΑΕΠ, με το κόστος των μέτρων να προσεγγίζει τα 40 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας με τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν δαπανήσει χρήματα για στήριξη των πολιτών, ενώ η Λιθουανία ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Είναι ενδεικτικό ότι χώρες της Ευρώπης με ισχυρότερες οικονομίες όπως η Γερμανία, για παράδειγμα, δαπάνησαν ποσοστό του ΑΕΠ κάτω του 2% με κόστος λίγο πάνω από 10 δισ. ευρώ, η Ιταλία με ποσοστό λίγο πάνω από 2% και κόστος περίπου 22 δισ. ευρώ.

Τελευταία στη σχετική λίστα είναι η Δανία πιθανότατα λόγω της «πράσινης ανάπτυξης» στην οποία έχει επενδύσει εδώ και χρόνια.

Να σημειωθεί ότι στη λήψη μέτρων που προσπαθούν να ανακόψουν την επιδείνωση αριθμών που αποτυπώνουν την επιδείνωση της ήδη εξελισσόμενης ενεργειακής κρίσης από τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τις αντιδράσεις της Δύσης, στρέφονται πλέον όλες οι εθνικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις τελευταίες ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης και της ΕΕ να ακολουθούνται ήδη από προτάσεις για επιπλέον μηχανισμούς ανάσχεσης της κρίσης.

We have a deal on the #CommonCharger! ??



More savings for EU consumers & less waste for the planet:



? mobile phones, tablets, cameras… will have #USBtypeC



? harmonised fast-charging technology



? unbundling of sale of chargers



The EU general interest has prevailed! pic.twitter.com/i2UAE7kzyI