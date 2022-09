Έχεις αναρωτηθεί πώς κάθε οδηγός είναι διαφορετικός από τον άλλον; Πώς οι καθημερινές μας ανάγκες μετακίνησης επηρεάζουν την επιλογή του οχήματος, την οδηγική μας συμπεριφορά, και ποιοι παράγοντες τελικά παίζουν καθοριστικό ρόλο για να έχουμε πάντα ασφαλείς διαδρομές;

Είναι αλήθεια, το αυτοκίνητό σου σε φροντίζει

Η σχέση που έχουμε με το αυτοκίνητό μας είναι μια σχέση ζωής, κι αυτό γιατί οι ώρες που περνάμε μέσα σε αυτό καθημερινά είναι πολλές. Κάντο εικόνα: καθημερινή κίνηση, συνεχές άγχος κι εσύ τρέχεις να προλάβεις τα πάντα. Έχεις αναλογιστεί πόσες ώρες της ημέρας περνάς μέσα στο αυτοκίνητό σου; Σύμφωνα με πρόσφατες Αμερικάνικες έρευνες, ο μέσος αστός περνά εβδομαδιαίως 9 ώρες και 45 λεπτά μέσα στο όχημά του, με τους περισσότερους Αμερικανούς να θεωρούν πια το αυτοκίνητό τους ως τον πιο καλό τους «φίλο». Και η πραγματικότητα των Αμερικανών δεν απέχει πολύ από τη δική μας. Σκέψου πόσες φορές έχεις μετατρέψει το αυτοκίνητό σου σε προσωπικό χώρο, γραφείο, ακόμη και δωμάτιο, καθώς οι ώρες που βρίσκεσαι μέσα σε αυτό είναι πολλές.

Κακά τα ψέματα, κάθε οδηγός έχει ανάγκη να νιώθει και κυρίως να είναι ασφαλής μέσα στο αμάξι του κάθε στιγμή. Δεν είναι δύσκολο! Θέλει μόνο να ακολουθούμε 2 βασικούς κανόνες: να μην αμελούμε τα τακτικά σέρβις του και να εμπιστευόμαστε την ασφάλεια αυτοκινήτου μας στα σωστά χέρια!

Ασφαλιστική κάλυψη στα μέτρα σου, οικονομικά και χωρίς άγχος

Speed On On On: Κάνοντας ένα κρας τεστ ποιότητας σε ό,τι αφορά στα τρία βασικά χαρακτηριστικά μίας ασφάλειας αυτοκινήτου, που δεν είναι άλλα από τις παροχές, το ανταγωνιστικό κόστος και την αξιοπιστία, το νέο πρόγραμμα της Generali τα έχει όπως δηλώνει και το όνομά του, όλα στο “On”

Και κάτι παραπάνω… προσαρμόζεται στις διαφορετικές ανάγκες, καθώς αναγνωρίζει ότι κάθε οδηγός είναι διαφορετικός. Έτσι λοιπόν, παρέχει μεγάλη ευελιξία στις επιλογές, στις καλύψεις και τα όρια γιατί οι δικές σου οδηγικές ανάγκες δεν υπόκεινται σε περιορισμούς.

Στα συν, ότι φροντίζει να νιώθεις και να είσαι ασφαλής όπου κι αν βρίσκεσαι με συνεχή υποστήριξη 24/7 και ένα μεγάλο δίκτυο οδικής βοήθειας και εξουσιοδοτημένων συνεργατών, που σου εξασφαλίζουν ευκολία και επιπλέον προνόμια εξυπηρέτησης. Με το Speed On όλα μπορούν να γίνουν πολύ απλά. Έχοντας πάντα δίπλα σου τον εξειδικευμένο συνεργάτη της Generali, το κάθε πρόγραμμα ασφάλισης διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σου.

Επιπλέον πλεονεκτήματα

Τα τελευταία χρόνια τα ασφαλιστικά δεδομένα έχουν αλλάξει. Οι νέες τεχνολογίες έχουν φέρει πιο κοντά στους ασφαλισμένους παροχές και δυνατότητες που μπορούν να αποκτήσουν με το πάτημα ενός και μόνο κουμπιού, όπου κι αν βρίσκονται. Η Generali επενδύοντας στο μέλλον φροντίζει για την ασφάλεια των πελατών της με έμπρακτες λύσεις και έξυπνα τεχνολογικά εργαλεία.

Ιδιαίτερα σε μια δύσκολη στιγμή, η φροντίδα ατυχήματος της Generali και του Speed On θα σε «ξελασπώσει», και αν το όχημά σου ακινητοποιηθεί, έχεις δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με ταξί στον τελικό σου προορισμό. To μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συμπληρώσεις ψηφιακά τα στοιχεία σου, ξεχνώντας έτσι τις τηλεφωνικές αναμονές. Επίσης, με τα καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία εξυπηρέτησης της Generali μπορείς να κάνεις δήλωση ατυχήματος του οχήματός σου με μια video κλήση, εύκολα και γρήγορα, από όπου κι να βρίσκεσαι.

Κι αν χρειαστείς οτιδήποτε έχει σχέση με την ασφάλισή σου, χάρη στην ψηφιακή εφαρμογή του My Generali, έχεις πρόσβαση: στα ασφαλιστικά σου έγγραφα, τις καλύψεις, τις υπηρεσίες της ασφάλισής σου και τον ασφαλιστικό σου σύμβουλο καθώς και δυνατότητα εξόφλησης μέχρι και με 12 άτοκες δόσεις, με ένα κλικ από το κινητό σου.

Ασφάλεια Αυτοκινήτου και επιβράβευση μαζί

Πώς θα σας φαινόταν να σε επιβράβευαν για την οδηγική σου συμπεριφορά; Και όταν λέμε επιβράβευση δεν εννοούμε μόνο τα ενθαρρυντικά λόγια και σχόλια που μπορεί να δεχτείς από τους συνεπιβάτες ή άλλους οδηγούς αλλά και από το ίδιο το ασφαλιστικό σου πρόγραμμα. Μέσω της προηγμένης εφαρμογής τηλεματικής My Drive που καταγράφει τις διαδρομές σου, μπορείς να κερδίσεις έκπτωση στο ασφάλιστρο του αυτοκινήτου σου. Όσο πιο υψηλό είναι το «Σκορ Οδηγικής Συμπεριφοράς», τόσο πιο μεγάλη έκπτωση αποκτάς στο ασφαλιστήριό σου. Επίσης, το My Drive σου προσφέρει τον δικό σου σύμβουλο ασφαλούς οδήγησης μέσα από το κινητό σου, με χρήσιμες συμβουλές που αφορούν στην εξοικονόμηση καυσίμων και τη συντήρηση του αυτοκινήτου σου, αλλά και tips για ασφαλή οδήγηση.

Η ασφάλειά σου έχει πρόσωπο και είναι πάντα δίπλα σου

H διαδικασία για να αποκτήσεις το Speed On της Generali είναι πολύ απλή. Συμπληρώνεις τα στοιχεία του οχήματος και του οδηγού στο online υπολογιστικό εργαλείο ασφαλίστρων. Στη συνέχεια, συγκρίνεις το κόστος και τις καλύψεις των διαφορετικών προγραμμάτων. Επιλέγεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες και τον προϋπολογισμό που έχεις ορίσει, και λαμβάνεις στο email σου αμέσως μία εξατομικευμένη πρόταση ασφάλισης. Τόσο απλά. Στη συνέχεια, επειδή η Generali αναγνωρίζει την αξία της εξατομικευμένης εξυπηρέτησης, πλαισιώνει την τεχνολογία με τη φροντίδα και την τεχνογνωσία που μόνο ένας εξειδικευμένος ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να προσφέρει. Αυτός θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματά σου και θα αναλάβει όλες τις διαδικασίες μιας ασφάλισης στα μέτρα σου.

Γιατί το Speed On δεν προσφέρει μόνο ασφάλιση και καλύψεις, αλλά κάνει την ασφάλεια συνοδηγό σου με έξτρα υπηρεσίες, εξατομικευμένη συμβουλευτική και προνόμια!