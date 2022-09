Στην ανακοίνωση των ανταγωνιστικών χρεώσεων για τον μήνα Οκτώβριο προχώρησε τα μεσάνυχτα η πλειοψηφία των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Στις 09:30 ανακοινώσεις για το νέο τρόπο κρατικών επιδοτήσεων για το ρεύμα.

Το εύρος των τιμολογίων κυμαίνεται στα 0,5763 μέχρι 0,698 ευρώ/kWh, ενώ όσοι πάροχοι δίνουν και εκπτώσεις συνέπειας οι τιμές υποχωρούν έως και τα 0,5584 ευρώ/kWh.

Οι τιμές είναι χαμηλότερες έως και 25% σε σχέση με εκείνες του Σεπτεμβρίου. Τη μεγαλύτερη μείωση έχει κάνει η ΔΕΗ

Αναλυτικά οι ανταγωνιστικές χρεώσεις ανά προμηθευτή έχουν ως εξής:

· ΔΕΗ: Γ1 στα 0,595 ευρώ/kWh οι πρώτες 500 kWh και στα 0,607 ευρώ/kWh από 500 kWh και πάνω. Το νυχτερινό Γ1Ν στα 0,554 ευρώ ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Στα 3,5 ευρώ το πάγιο.

· ΗΡΩΝ: GENEROUS HOME στα 0,698 ευρώ/kWh και με έκπτωση συνέπειας 20% στα 0,5584 ευρώ/kWh. Στα 3 ευρώ το πάγιο

· Protergia: Protergia Οικιακό Energy Save και Protergia Οικιακό MVP Plus στα 0,5763 ευρώ/kWh. Στα 5 ευρώ το πάγιο

· Elpedison: Electricity Home Day και Electricity Home Protect Day στα 0,5905 ευρώ/kWh και το νυχτερινό στα 0,5839 ευρώ/kWh. Στο 1 ευρώ το πάγιο. Τα Elpedison Συνέπεια Day και Night χωρίς έκπτωση συνέπειας στα 0,6233 και 0,6166 ευρώ/kWh, αντίστοιχα. Με την έκπτωση συνέπειας στα 0,5633 ευρώ/kWh. Στα 5 ευρώ το πάγιο.

· Φυσικό Αέριο Ελλάδας: MAXI free basic στα 0,594 ευρώ/kWh και στα 0,574 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας.

· ΕΛΙΝΟΙΛ: Power On! Home Comfort στα 0,599 ευρώ/kWh. Με πάγιο στα 4,9 ευρώ

· ΖΕΝΙΘ: Στα 0,589 ευρώ/kWh. Με πάγιο στα 4 ευρώ

· Watt & Volt: Στα 0,589 ευρώ/kWh. Χωρίς πάγιο

· NRG: Prime στα 0,579 ευρώ με 5 ευρώ πάγιο και Adapt 0,599 ευρώ με 4,8 ευρώ πάγιο.

· WE Energy: WE Blue Home και WE Blue Home Night στα 0,64 ευρώ και με έκπτωση συνέπειας στα 0,63 ευρώ. Στα 2,75 ευρώ το πάγιο. WE Green στα 0,64 ευρώ και με έκπτωση συνέπειας στα 0,63 ευρώ. Στα 3,75 ευρώ το πάγιο

Πως θα επιδοτηθεί το ρεύμα

Ο νέος μηχανισμός επιδότησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος θα προβλέπει κλιμακωτή επιδότηση νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όσον αφορά στο ρεύμα θα δημιουργηθούν τρία κλιμάκια (από την 1η Οκτωβρίου), ανάλογα με την κατανάλωση και αντίστοιχα τρεις διαφορετικές επιδοτήσεις.Να σημειωθεί ότι, οι επιδοτήσεις αφορούν όλα τα νοικοκυριά χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ενώ θα επιδοτείται και η δευτερεύουσα κατοικία.

Τα κλιμάκια κατανάλωσης

Τη χαμηλή κατηγορία κατανάλωσης με «ταβάνι» τις 500 κιλοβατώρες το μήνα, που εκτιμάται ότι αφορά 9 στα 10 νοικοκυριά και θα λάβει το μεγαλύτερο ύψος επιδότησης.

Τη μεσαία κατηγορία που εκτιμάται ότι θα αφορά σε καταναλώσεις έως 1.000 κιλοβατώρες το μήνα, με χαμηλότερη κρατική ενίσχυση.

Και την υψηλή κατανάλωση άνω των 1.000 κιλοβατώρων μηνιαίως, που θα λάβει και τη μικρότερη επιδότηση.

Το ποσό της επιδότησης δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η τιμή ρεύματος που θα πληρώνει τελικά ο καταναλωτής για την χαμηλή κατηγορία θα είναι 15 λεπτά η KWh.

Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις που θα δοθούν στους καταναλωτές φυσικού αερίου, φέρεται να προκρίνεται ένα ποσό τέτοιο που θα φέρει την λιανική τιμή στα κοντά στα 14 λεπτά την κιλοβατώρα. Αν αυτό συμβεί τότε πρόκειται για κάλυψη του μισού από το επιπλέον κόστος που θα έχουν οι καταναλωτές και θα πρόκειται για οριζόντια επιδότηση.