Ανακοινώθηκαν οι κλιμακωτές επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος από τον υπουργό Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα. Όλες οι τιμές που θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές μετά την επιδότηση και την έκπτωση 15% λόγω εξοικονόμησης.

Ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας ανακοίνωσε τρεις πηλώνες επιδότησης. Για καταναλώσεις μέχρι 500 κιλοβατώρας. Από 501 έως 1000 κιλοβατώρες και από 1001 και πάνω κιλοβατώρες.

Συγκεκριμένα:

Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 KWh επιδοτείται το 90% της αύξησης, με την επιδότηση να φτάνει στα 436 €/MWh. Αφορά το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Για την μηνιαία κατανάλωση από 501-1000kWh επιδοτείται το 80% της αύξησης, με επιδότηση 386 €/MWh. Αν, όμως, ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% την μέση ημερήσια κατανάλωσή του σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 €/MWh.

Για την μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1001KWh, επιδοτείται το 70% της αύξησης και η επιδότηση ανέρχεται στα 336 €/MWh. Αφορά μόνο το 2% των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Και σε αυτή την κλίμακα ισχύει η επιπλέον επιδότηση των 50 €/MWh, αν υπάρξει μείωση κατανάλωσης κατά 15%.

Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) επιδοτείται όπως κάθε μήνα σχεδόν το 100% της αύξησης και η επιδότηση ανέρχεται στα 485 €/MWh.

ΔΕΗ: Γ1 στα 0,595 ευρώ/kWh οι πρώτες 500 kWh και στα 0,607 ευρώ/kWh από 500 kWh και πάνω. Το νυχτερινό Γ1Ν στα 0,554 ευρώ ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Στα 3,5 ευρώ το πάγιο. Μετά την επιδότηση οι καταναλωτές θα πληρώνουν 0,159 την κιλοβατώρα. Μάλιστα αν καταφέρουν να πετύχουν έκπτωση 15% θα πληρώνουν 0,135 ευρώ την κιλοβατώρα.

ΗΡΩΝ: GENEROUS HOME στα 0,698 ευρώ/kWh και με έκπτωση συνέπειας 20% στα 0,5584 ευρώ/kWh. Στα 3 ευρώ το πάγιο. Μετά την επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα πληρώσουν από 0,262 ευρώ. Μετά μάλιστα και την εξοικονόμηση 15% θα πληρώσουν 0,222 ευρώ.

Protergia: Protergia Οικιακό Energy Save και Protergia Οικιακό MVP Plus στα 0,5763 ευρώ/kWh. Οι καταναλωτές θα πληρώσουν 0,14 ευρώ την κιλοβατώρα, ενώ μετά την έκπτωση εξοικονόμησης 0,119 ευρώ την κιλοβατώρα.

Elpedison: Electricity Home Day και Electricity Home Protect Day στα 0,5905 ευρώ/kWh και το νυχτερινό στα 0,5839 ευρώ/kWh. Στο 1 ευρώ το πάγιο. Τα Elpedison Συνέπεια Day και Night χωρίς έκπτωση συνέπειας στα 0,6233 και 0,6166 ευρώ/kWh, αντίστοιχα. Με την έκπτωση συνέπειας στα 0,5633 ευρώ/kWh. Στα 5 ευρώ το πάγιο. Μετά την έκπτωση οι καταναλωτές θα πληρώσουν από 0,154 ευρώ τη κιλοβατώρα. Μετά την έκπτωση εξοικονόμησης 0,1303 ευρώ.

Φυσικό Αέριο Ελλάδας: MAXI free basic στα 0,594 ευρώ/kWh και στα 0,574 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας. Μετά την έκπτωση θα πληρώσουν 0,154 ευρώ τη κιλοβατώρα ενώ μετά την έκπτωση εξοικονόμησης 0,1309 ευρώ.

ΕΛΙΝΟΙΛ: Power On! Home Comfort στα 0,599 ευρώ/kWh. Με πάγιο στα 4,9 ευρώ. Μετά την έκπτωση θα πληρώσουν 0,163 ευρώ την κιλοβατώρα. Με την έκπτωση 15% 0,138 ευρώ.

ΖΕΝΙΘ: Στα 0,589 ευρώ/kWh. Με πάγιο στα 4 ευρώ. Με την επιδότηση θα πληρώσουν 0,153 ευρώ τη κιλοβατώρα. Μετά την έκπτωση εξοικονόμησης 15% θα πληρώσουν 0,13 ευρώ.

Watt & Volt: Στα 0,589 ευρώ/kWh. Χωρίς πάγιο. Με την επιδότηση θα πληρώσουν 0,153 ευρώ τη κιλοβατώρα. Με την έκπτωση εξοικονόμησης 15% θα πληρώσουν 0,13 ευρώ.

NRG: Prime στα 0,579 ευρώ με 5 ευρώ πάγιο και Adapt 0,599 ευρώ με 4,8 ευρώ πάγιο. Με την επιδότηση θα πληρώσουν 0,143 ευρώ. Με την έκπτωση εξοικονόμηση 15% θα πληρώσουν 0,121 ευρώ.

WE Energy: WE Blue Home και WE Blue Home Night στα 0,64 ευρώ και με έκπτωση συνέπειας στα 0,63 ευρώ. Στα 2,75 ευρώ το πάγιο. WE Green στα 0,64 ευρώ και με έκπτωση συνέπειας στα 0,63 ευρώ. Στα 3,75 ευρώ το πάγιο. Με την επιδότηση θα πληρώσουν 0,20 ευρώ ενώ μετά την έξτρα έκπτωση 15% θα πληρώσουν 0,173 ευρώ.