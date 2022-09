Οι τιμές παραμένουν παρ’ όλα αυτά σε υψηλά επίπεδα και πλέον το ύψος των κρατικών επιδοτήσεων τον επόμενο μήνα είναι μικρότερο και μάλιστα κλιμακωτό. Συγκεκριμένα μετά τις κλιμακωτές επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας και Περιββάλοντος κ. Σκρέκας για το τιμολόγιο της ΔΕΗ οι τιμές διαμορφώνονται μετά την επιδότηση στα 0,159 € η κιλοβατώρα. Μάλιστα αν καταφέρουν οι πελάτες της να πετύχουν μείωση κατανάλωσης σε σχέση με πέρσι τον αντίστοιχο μήνα θα έχουν έκπτωση 15% και θα πληρώνουν 0,135 ευρώ την κιλοβατώρα.

Τον Σεπτέμβριο η τελική χρέωση διαμορφώνοταν στα 0,149 και 16,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα (αρχική τιμή 78,8 λεπτά για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες και 80 λεπτά για τις επόμενες, μείον 63,9 λεπτά που ήταν η επιδότηση). Η ίδια τελική χρέωση ίσχυε και τον Αύγουστο, οπότε η αρχική τιμή της ΔΕΗ ήταν 48,6 λεπτά για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες και 49,8 για τις επόμενες, μείον 33,7 λεπτά που ήταν η επιδότηση του Αυγούστου.

ΔΕΗ: Γ1 στα 0,595 ευρώ/kWh οι πρώτες 500 kWh και στα 0,607 ευρώ/kWh από 500 kWh και πάνω. Το νυχτερινό Γ1Ν στα 0,554 ευρώ ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Στα 3,5 ευρώ το πάγιο. Μετά την επιδότηση οι καταναλωτές θα πληρώνουν 0,159 την κιλοβατώρα. Μάλιστα αν καταφέρουν να πετύχουν έκπτωση 15% θα πληρώνουν 0,135 ευρώ την κιλοβατώρα.

ΗΡΩΝ: GENEROUS HOME στα 0,698 ευρώ/kWh και με έκπτωση συνέπειας 20% στα 0,5584 ευρώ/kWh. Στα 3 ευρώ το πάγιο. Μετά την επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα πληρώσουν από 0,262 ευρώ. Μετά μάλιστα και την εξοικονόμηση 15% θα πληρώσουν 0,222 ευρώ.

Protergia: Protergia Οικιακό Energy Save και Protergia Οικιακό MVP Plus στα 0,5763 ευρώ/kWh. Οι καταναλωτές θα πληρώσουν 0,14 ευρώ την κιλοβατώρα, ενώ μετά την έκπτωση εξοικονόμησης 0,119 ευρώ την κιλοβατώρα.

Elpedison: Electricity Home Day και Electricity Home Protect Day στα 0,5905 ευρώ/kWh και το νυχτερινό στα 0,5839 ευρώ/kWh. Στο 1 ευρώ το πάγιο. Τα Elpedison Συνέπεια Day και Night χωρίς έκπτωση συνέπειας στα 0,6233 και 0,6166 ευρώ/kWh, αντίστοιχα. Με την έκπτωση συνέπειας στα 0,5633 ευρώ/kWh. Στα 5 ευρώ το πάγιο. Μετά την έκπτωση οι καταναλωτές θα πληρώσουν από 0,154 ευρώ τη κιλοβατώρα. Μετά την έκπτωση εξοικονόμησης 0,1303 ευρώ.

Φυσικό Αέριο Ελλάδας: MAXI free basic στα 0,594 ευρώ/kWh και στα 0,574 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας. Μετά την έκπτωση θα πληρώσουν 0,154 ευρώ τη κιλοβατώρα ενώ μετά την έκπτωση εξοικονόμησης 0,1309 ευρώ.

ΕΛΙΝΟΙΛ: Power On! Home Comfort στα 0,599 ευρώ/kWh. Με πάγιο στα 4,9 ευρώ. Μετά την έκπτωση θα πληρώσουν 0,163 ευρώ την κιλοβατώρα. Με την έκπτωση 15% 0,138 ευρώ.

ΖΕΝΙΘ: Στα 0,589 ευρώ/kWh. Με πάγιο στα 4 ευρώ. Με την επιδότηση θα πληρώσουν 0,153 ευρώ τη κιλοβατώρα. Μετά την έκπτωση εξοικονόμησης 15% θα πληρώσουν 0,13 ευρώ.

Watt & Volt: Στα 0,589 ευρώ/kWh. Χωρίς πάγιο. Με την επιδότηση θα πληρώσουν 0,153 ευρώ τη κιλοβατώρα. Με την έκπτωση εξοικονόμησης 15% θα πληρώσουν 0,13 ευρώ.

NRG: Prime στα 0,579 ευρώ με 5 ευρώ πάγιο και Adapt 0,599 ευρώ με 4,8 ευρώ πάγιο. Με την επιδότηση θα πληρώσουν 0,143 ευρώ. Με την έκπτωση εξοικονόμηση 15% θα πληρώσουν 0,121 ευρώ.

WE Energy: WE Blue Home και WE Blue Home Night στα 0,64 ευρώ και με έκπτωση συνέπειας στα 0,63 ευρώ. Στα 2,75 ευρώ το πάγιο. WE Green στα 0,64 ευρώ και με έκπτωση συνέπειας στα 0,63 ευρώ. Στα 3,75 ευρώ το πάγιο. Με την επιδότηση θα πληρώσουν 0,20 ευρώ ενώ μετά την έξτρα έκπτωση 15% θα πληρώσουν 0,173 ευρώ.