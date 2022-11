Στο e-katanalotis.gov.gr αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη μέχρι τις 9 το πρωί οι νέες λίστες προϊόντων που περιλαμβάνονται από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ στο «καλάθι του νοικοκυριού».

Την ίδια ώρα με ΦΕΚ το Υπουργείο Ανάπτυξης άλλαξε τη λίστα των προϊόντων, ενώ έθεσε πιο συγκεκριμένους κανόνες τόσο για τη σήμανση των προϊόντων αυτών όσο και για την επάρκειά τους.

Ειδικότερα:

καθορίζει ως υποχρεωτική την τοποθέτηση του σήματος του «καλαθιού» και στα διαφημιστικά φυλλάδια των Σούπερ Μάρκετ που προβάλλουν τα προϊόντα που έχουν τοποθετήσει στις λίστες τους. Επίσης

προσδιορίζει το μέγεθος των έγχρωμων σημάτων που θα πρέπει να τοποθετούνται στα ράφια των Σούπερ Μάρκετ, το οποίο πρέπει να είναι 8χ8 εκατ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, θα ενεργοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου.

Απαγορεύει τη σήμανση προϊόντων που δεν συμμετέχουν στη λίστα με το σηματάκι του «καλαθιού του νοικοκυριού» προειδοποιώντας με διοικητικό πρόστιμο

Επιβάλει την υποχρέωση επάρκειας όλων των προϊόντων της λίστας σε κάθε κατάστημα αλυσίδας. Εάν τα αποθέματα ενός προϊόντος της λίστας τελειώσουν σε ένα κατάστημα θα δίδεται περιθώριο δύο ημερών για την προμήθεια του απ’ το δίκτυο της αλυσίδας. Σε διαφορετική περίπτωση θα υποχρεούται η αλυσίδα να το αντικαταστήσει στη λίστα για το σύνολο των καταστημάτων της.

Επίσης θα επιτρέπεται μόνο μία φορά η αντικατάσταση του συγκεκριμένου προϊόντος έως ότου υποβληθούν οι νέες λίστες, σε διάστημα δηλαδή μίας εβδομάδας. Εφόσον διαπιστωθεί κάτι διαφορετικό το πρόστιμο ανά κατάστημα είναι 2.000 ευρώ.

Όσον αφορά αφορά στη λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων υπάρχει μία τροποποίηση. Συγκεκριμένα η «φόρμουλα μωρών (παιδικές τροφές)» αντικαταστάθηκε με το «κρέμα βρεφικής ηλικίας».

Οι τιμές σε Σκλαβενίτη, ΑΒ, Lidl, Μασούτη

Την τρίτη εβδομάδα εφαρμογής διανύει το «καλάθι νοικοκυριού», το οποίο αποτελεί μέτρο για την ακρίβεια που χτυπά τα σούπερ μάρκετ. Σήμερα, Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, είναι η ημέρα που τα σούπερ μάρκετ (Σκλαβενίτης, Lidl, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Κρητικός κτλ) ανακοινώνουν τις νέες λίστες τιμών προϊόντων.

Οι νέες τιμές ισχύουν στα σούπερ μάρκετ από σήμερα έως και τις 22 Νοεμβρίου.

Για όλες τις αλυσίδες αλλά και τις τιμές του κάθε προϊόντος, μπορείτε να μπαίνετε στο e-katanalotis.gov.gr (πατήστε ΕΔΩ). Πατάτε στο σούπερ μάρκετ της επιλογής σας και βλέπετε την τιμή στο κάθε προϊόν.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 500GR 0.76€/τεμ.

ΑΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 680ΓΡ 1.29€/τεμ.

ΚΑΤΣΕΛΗΣ Δ/ΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 500ΓΡ 1.68€/τεμ.

ΑΡΤΟΠ/ΣΜΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350ΓΡ ΚΤΨ 0.77€/τεμ.

ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350ΓΡ 1.06€/τεμ.

ΠΑΠΑΔ ΦΡΥΓ ΣΤΑΡ 4Χ127.5Γ ΔΩΡ 1 ΠΑΚ 1.26€/τεμ.

AB SPAGHETTI N6 500GR 0.62€/τεμ.

ΑΒ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 5.53€/τεμ.

AB ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 2.99€/τεμ.

ΑΒ ΠΑΡΙΖΑ ΤΟΣΤ 160ΓΡ 0.98€/τεμ.

ΑΒ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ 300/500Γ Α/Κ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5.20€/τεμ.

AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT 1.12€/τεμ.

ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LT 1.12€/τεμ.

AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 7.5% ΠΛΗΡΕΣ 400G 0.99€/τεμ.

AB ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3Χ200ΓΡ 1.35€/τεμ.

AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 3Χ200ΓΡ 1.35€/τεμ.

ΑΒ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 400G VACUUM 3.98€/τεμ.

GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200ΓΡ 1.59€/τεμ.

GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200GR 1.96€/τεμ.

ΑΒ ΤΡΙΜΜΕΝΕΣ ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΑΡΤ/ΤΟ 500GR 0.60€/τεμ.

AB AΥΓΑ 10ΑΔΑ ΑΧΥΡΩΝΑ LARGE 63/73GR 3.29€/τεμ.

AB AΥΓΑ 12ΑΔΑ ΜΕDIUM 53/63G 2.35€/τεμ.

AB ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250GR 0.98€/τεμ.

SUPER FRESCO ΜΑΡΓΑΡ.ΚΛΑΣΙΚΟ 200G 0.75€/τεμ.

ΑΒ ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘ.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LTΦ/ΠΛΑΣΤ 5.55€/τεμ.

CAROLINA ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L 2.89€/τεμ.

365 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΚΑΤ/NO 1KG 1.65€/τεμ.

ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε.1KG 1.15€/τεμ.

ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε. 1KG 1.15€/τεμ.

NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝ. 350G(0.20) 5.57€/τεμ.

FRISOGROW ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 800GR 19.55€/τεμ.

ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛ/ΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94GR 0.98€/τεμ.

AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100GR. 2.37€/τεμ.

JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250G 0.65E 4.93€/τεμ.

GONDOLIERE ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500Γ 5.89€/τεμ.

AB ΧΑΜΟΜΗΛΙ 50 GR ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 0.91€/τεμ.

ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125GR 0.84€/τεμ.

ΑΒ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500G ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 0.98€/τεμ.

AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1LT 0.75€/τεμ.

NATURA ΑΝΤΙΣΗΠ.ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ML 1.36€/τεμ.

ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ.ACTIVE CLEAN 75MEZ 6.75€/τεμ.

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.FRESH 1250ML 0.95€/τεμ.

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.LEMON 1250ML 0.95€/τεμ.

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.PINK 1250ML 0.95€/τεμ.

ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ REGULAR 500ML 0.98€/τεμ.

ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 500ML 0.98€/τεμ.

ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800GR 2.65€/τεμ.

ORALB ΟΔ/ΜΑ 1 2 3 75ML 0.98€/τεμ.

365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2PLY 2.99€/τεμ.

CARE ΣΕΡΒ/TA CLASSIC 14TEM 1.56€/τεμ.

CARE ΣΕΡΒ/TA UL.PL.NORMAL 10T. 1.35€/τεμ.

CARE ΣΕΡΒ/TA ULTRA SUPER 10T. 1.35€/τεμ.

CARE ΣΕΡΒ/KI NORMAL 36 1.85€/τεμ.

CARE UP ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ MAXI NIGHT 10T. 1.35€/τεμ.

CARE TAMPON CONT REGULAR 32T 2.66€/τεμ.

KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΘΡΕΨΗ&ΕΝΥΔ.ΑΝΤΛ.600ML 2.98€/τεμ.

KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ML 2.98€/τεμ.

365 ΣΑΠΟΥΝΙ 3X125ΓΡ. 1.05€/τεμ.

SANI PANTS N2 MEDIUM 10+4T 7.99€/τεμ.

SANI PANTS N3 LARGE 10+4T 9.99€/τεμ.

BABYLINO SENS.ECONOMY N3 4 9KG 56T 10.89€/τεμ.

BABYLINO SENS.ECONOMY N4 8 13KG 50T 10.89€/τεμ.

BABYLINO SENS.ECO.N4+ 10 15KG 46T 10.89€/τεμ.

BABYLINO SENS ECO.N5 11 16 KG 44T 10.89€/τεμ.

BABYLINO SENS ECO.N5+ 12 17KG 42T 10.89€/τεμ.

BABYLINO SENS ECO NΟ6 13 18KG 38T 10.35€/τεμ.

BABYLINO SENS ECO NΟ7 15+KG 36T 10.31€/τεμ.

CARE BABY WIPES SENSITIVE 3X72TEM 2.42€/τεμ.

CARE BABY WIPES ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72TEM 2.42€/τεμ.

SEPTONA ΣΑΜΠ&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΑΛΟΗ 500ML 2.88€/τεμ.

SEPTONA ΣΑΜΠ&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΛΕΒΑΝΤΑ 500ML 2.88€/τεμ.

365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240ΓΡ 1.59€/τεμ.

365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415ΓΡ 0.60€/τεμ.

AB ΑΛΕΥΡΙ 1KGR ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0.94€/τεμ.

Σκλαβενίτης

ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ 0.76€/τεμ.

ΑΡΤ/ΣΜΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΤΑΡ.ΚΑΝ.ΦΕΤ.ΦΟΡΜΑ 720G 1.52€/τεμ.

ΑΡΤ/ΜΑ ΚΑΤΣΕΛ.ΔΙΠΛΟΖΥΜ.ΣΤΑΡ.ΠΡΟΖ.ΦΕΤΕΣ 500gr 1.68€/τεμ.

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔ/ΛΟΥ 4Χ127.5Γ/1ΔΩΡ 1.26€/τεμ.

MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ 0.62€/τεμ.

ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ Ε/Ζ 5.35€/τεμ.

ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡ.ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ 5.35€/τεμ.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 65% ΑΓΡΟΖΩΗ ΕΛΛΗΝ Ε/Ζ 2.95€/τεμ.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΛ.ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΝΩΠΟ 2.95€/τεμ.

ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΦΕΤΕΣ 300ΓΡ 1.2€/τεμ.

ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΤΟΣΤ ΕΛΛΑΔΑ 3.98€/τεμ.

ΒΑΚΑΛΑΟΣ Α/Κ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 5.9€/τεμ.

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100% ΕΛΛ.1L 1.12€/τεμ.

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L 1.12€/τεμ.

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100% ΕΛΛ.1L 1.12€/τεμ.

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L 1.12€/τεμ.

ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ 410G * 0.86€/τεμ.

ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410G * 0.86€/τεμ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔ ΜΑΡΑΤΑ 3.9% ΕΛΛ.3Χ200ΓΡ 1.35€/τεμ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΜΑΡΑΤΑ 2% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ 1.35€/τεμ.

ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 400ΓΡ 4.08€/τεμ.

ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 7.9€/τεμ.

ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350ΓΡ 2.77€/τεμ.

ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖ. 9.8€/τεμ.

ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 300G 2.94€/τεμ.

ΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ PASSATA 500G 0.48€/τεμ.

ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗ L-ΜΕΓΑΛΑ 6Τ 1.76€/τεμ.

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 63-73ΓΡ 6Τ 1.76€/τεμ.

ΛΙΠΑΡΗ ΥΛΗ SUPER FRESCO ΠΑΚ.200G 0.75€/τεμ.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΟLΟΝ LAVE ΕΞ.ΠΑΡΘΕN.1LT 5.55€/τεμ.

ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΡΑΤΑ 1LT 2.95€/τεμ.

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΑΡΑΤΑ 1000ΓΡ 1.45€/τεμ.

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΗ AZUCARERA 1KG E.E 1.15€/τεμ.

ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.40) 2.5€/τεμ.

ΓΑΛΑ ALMIRON GROWING UP 1+ 1L 2.08€/τεμ.

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ BONORA 194ΓΡ 1.95€/τεμ.

ΚΑΦΕΣ CLASSIC NESCAFE 50ΓΡ 2.32€/τεμ.

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΟΝΟRA ΚΛΑΣΣ 250ΓΡ 3.65€/τεμ.

ΧΑΜΟΜΗΛΙ FINO ΦΑΚ.10Χ0.8G 0.64€/τεμ.

KAKAO BONORA 125ΓΡ 0.84€/τεμ.

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΛΛ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ 1.15€/τεμ.

ΧΥΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣ.1L 0.99€/τεμ.

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ NATURA 80ML 0.7€/τεμ.

DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ.ΛΟΥΛΟΥΔ 38ΠΛ 3.55€/τεμ.

DROLIO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ ΣΑΚ.14ΠΛΥΣΕΙΣ 1.85€/τεμ.

ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ DROLIO ULT LEMON 1250ML 1€/τεμ.

AVA ΥΓΡΟ ΠΙΑΤ ACTION ΞΙΔΙ&ΜΗΛΟ 430ML 1.16€/τεμ.

ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ Χ800ΓΡ 2.65€/τεμ.

ΟΔ/ΜΑ COLGATE TRIPLE ACTION 75ML(-0.30) 1.05€/τεμ.

ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ 10ΤΕΜΧ75G 2.78€/τεμ.

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.ΟΙΚ ΣΥΣΚ 2.59€/τεμ.

ΤΑΜΠΟΝ OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ. 3.24€/τεμ.

PANTENE ΣΑΜΠΟΥΑΝ CLASSIC 360ML 3.23€/τεμ.

ΣΑΠΟΥΝΙ SETTE LILLY & LIME 125ΓΡ 0.38€/τεμ.

ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI EXTRA LARGE Νο4 10Τ. 7.56€/τεμ.

ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI MEDIUM Νο2 15Τ 7.56€/τεμ.

ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI LARGE Νο3 12Τ 7.56€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE No5+ 42ΤΕΜ 10.88€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE ECON.No5 44Τ 10.88€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9KG 56Τ 10.88€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE ECON No4 50Τ 10.88€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE ECON No4+ 46Τ 10.88€/τεμ.

ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM& CARE ΧΑΜΟΜ 80Τ 2+1Δ 2.52€/τεμ.

SEPTONA BABY ΣΑΜΠ/ΑΦΡΟΛ ΑΛΟΗ 500ML. 2.68€/τεμ.

ΣΚΥΛΟΤΡ BARRON ΜΠΟΥΚ ΚΟΤ-ΓΑΛ 400ΓΡ 0.64€/τεμ.

ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΨΑΡΙ 400ΓΡ 0.6€/τεμ.

ΑΛΕΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΤΑ 1KG 0.94€/τεμ.

ΜΑΣΟΥΤΗΣ

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΑΣΟΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 500ΓΡ 0.75€/τεμ.

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ2 ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ 1.48€/τεμ.

ΨΩΜΙ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΦΕΤΕΣ 500ΓΡ 1.68€/τεμ.

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 255ΓΡ 0.94€/τεμ.

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ MR GRAND Ν6 500ΓΡ 0.62€/τεμ.

ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ Μ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.90€/τεμ.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΥΠ 65% ΑΕΡΟΨΥΞΗΣ ΝΩΠΟ ΕΛΛΗΝ. Αμβροσιάδη

ΦΙΛΕΤΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ ΒΡΑΣΤΟ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΧΥΜΑ 8.90€/τεμ.

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦ SHRINK 7ΘΑΛΑΣ ΚΤΨ ΣΥΣΚ ΜΒ 1kg 5.90€/τεμ.

ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΠΑΣΤΕΡ 3.5% ΛΕΥΚΟ 1ΛΙΤ ΧΑΡΤ 1.12€/τεμ.

ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡΥ 1 5% 1Λ ΧΑΡΤΙΝΟ 1.12€/τεμ.

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ LIGHT 170ΓΡ 0.62€/τεμ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛ ΜΕΒΓΑΛ 3 85% 200ΓΡ 2+1ΔΩΡΟ 1.58€/τεμ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛ ΜΕΒΓΑΛ 2% 200ΓΡ 2+1ΔΩΡΟ 1.74€/τεμ.

ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΧΕΙΟ ΧΥΜΑ EUROFOOD 9.47€/τεμ.

ΓΚΟΥΝΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ROYAL ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ ΧΥΜΑ 7.90€/τεμ.

GOUDA ΦΕΤΕΣ LIGHT MR GRAND 200ΓΡ 2.18€/τεμ.

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΚΑ 500ΓΡ 0.48€/τεμ.

ΑΥΓΑ ΧΡΥΣΑ ΦΡΕΣΚ 6ΑΔΑ MEDIUM 53-63ΓΡ ΠΘ 1.32€/τεμ.

ΑΥΓΑ ΧΡΥΣΑ Α ΑΧΥΡΩΝΑ 6Τ 53ΓΡ ΠΛΑΣΤ ΘΗΚΗ 1.34€/τεμ.

ΒΙΤΑΜ ΚΛΑΣΙΚΟ 200ΓΡ 1.22€/τεμ.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ MR GRAND 1L 5.55€/τεμ.

ΗΛΙΕΛΑΙΟ MR GRAND 1L 2.95€/τεμ.

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ MR GRAND 1000ΓΡ 1.52€/τεμ.

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛIKH MY SUGAR 1K 1.15€/τεμ.

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ SUGARTIA 1Κ 1.15€/τεμ.

NUTRICIA ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ Χ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 250ΓΡ 1.66€/τεμ.

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΝΑΝ Νo3 OPTIPRO 400ΓΡ 9.33€/τεμ.

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ 143ΓΡ 2.36€/τεμ.

NESCAFE 50ΓΡ 2.32€/τεμ.

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ MR GRAND 250ΓΡ 3.65€/τεμ.

ΧΑΜΟΜΗΛΙ LIPTON ΑΦΕΨΗΜΑ ΦΑΚΕΛΑ 20ΦΧ1ΓΡ 1.56€/τεμ.

ΚΑΚΑΟ MR GRAND 125ΓΡ 0.84€/τεμ.

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ SPECIAL ΩΜΕΓΑ 500ΓΡ 0.96€/τεμ.

MR GRAND ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L 0.75€/τεμ.

MR GRAND SPRAY ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΛΟΣΙΟΝ 150ML 0.89€/τεμ.

ESSEX MULTI 50ΜΕΖ ΚΟΥΤΙ 2.400K 5.81€/τεμ.

ESSEX ΥΓΡΟ MULTI 45MEZ 2.25L 5.81€/τεμ.

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΝΘΗ ΑΝΟΙΞΗΣ 2L 2.29€/τεμ.

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΓΡΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 2L 2.29€/τεμ.

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND LEMON FRESH 500ML 0.95€/τεμ.

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND ORANGE FRESH 500ML 0.95€/τεμ.

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MR GRAND 2Φ 650ΓΡ 2.15€/τεμ.

ΟΔ/ΜΑ AIM FAMILY PROTECTION HERBAL 75ML 1.15€/τεμ.

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ MR GRAND 10Τ 3Φ BLUE WHITE 920ΓΡ 3.49€/τεμ.

ΣΕΡΒ EV DAY UL PL HYP MAX NIGHT ECON 18T 2.44€/τεμ.

ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYP SUPER ECON 18T 2.44€/τεμ.

ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYP NORMAL ECON 18Τ 2.44€/τεμ.

ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ 3.31€/τεμ.

ΣΑΜΠΟΥΑΝ SYOSS PURE FRESH 440ML 2.76€/τεμ.

ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 125ΓΡ 0.38€/τεμ.

ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΒΙΟΛΕΤΑ 125ΓΡ 0.38€/τεμ.

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND MEDIUM N2 15T 6.79€/τεμ.

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND LARGE N3 12T 6.79€/τεμ.

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND XLARGE N4 10T 6.79€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE No4 ECON 50T 9.64€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE No4+ ECON 46T 10.88€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE No5 ECON 44T 10.88€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE ECONOM Ν5+ 42T 10.88€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE No3 ECON 4-9K 56T 10.88€/τεμ.

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA DERMASOFT FAMILY 100T 1.44€/τεμ.

ΣΑΜΠΟΥΑΝ JOHNSON BABY ΧΑΜΟΜΗΛΙ 500ML -30%ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 1.78€/τεμ.

ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΥΝΗΓΙ 1250ΓΡ 1.49€/τεμ.

ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΜΟΣΧΑΡΙ 1250ΓΡ 1.49€/τεμ.

ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΟΤΟΠ/ΓΑΛΟΠ 1250ΓΡ 1.49€/τεμ.

ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΠΑΤΕ ΤΟΝΟΣ/ΣΟΛ 400ΓΡ 0.59€/τεμ.

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣΟΥΤΗ 1Κ 0.93€/τεμ.

LIDL

Νώμα Ρύζι νυχάκι Θεσσαλονίκης 1kg 1.35€/τεμ.

Χρυσός Μύλος Ψωμί για τοστ σταρένιο BIG 950g 1.89€/τεμ.

Αρτος σύμμεικτος 800g 1.39€/τεμ.

Certossa Φρυγανιές σταρένιες 600g 2.29€/τεμ.

Combino Σπαγγέτι Νο 6 500g 0.62€/τεμ.

Τηγανιά χοιρινή 500g 2.75€/τεμ.

Κοτόπουλο Χώρα προέλευσης: Ελλάδα το κιλό 3.69€/τεμ.

Αγροικία Παριζάκι γίγας 1000g 3.35€/τεμ.

Ocean Sea Μπακαλιάρος ολόκληρος χωρίς κεφάλι το κιλό 4.95€/τεμ.

ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 3.5% πλήρες 1l 1.12€/τεμ.

ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 1.5% ελαφρύ 1l 1.12€/τεμ.

Milbona Γάλα ελαφρύ 4% λιπαρά συμπυκνωμένο 410g 0.86€/τεμ.

Γάλπο Γιαούρτι αγελάδος 3.9% 3x200g 1.35€/τεμ.

ΓΑΛΠΟ Γιαούρτι στραγγιστό 0% 1kg 2.45€/τεμ.

Φέτα Π.Ο.Π. 1kg 9.49€/τεμ.

Milbona Gouda σε φέτες 400g 3.19€/τεμ.

Milbona Gouda light Maasdam light κλασική/ωρίμανσης 200g 2.25€/τεμ.

Pummaro Πασσάτα 500g 0.75€/τεμ.

Φρέσκα αυγά M 12 τεμ. 2.35€/τεμ.

Vita D'or Μαργαρίνη φυτική 72% λιπαρά 250g 0.75€/τεμ.

Εύ Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1l 5.59€/τεμ.

Sanola Ηλιέλαιο 1l 3.30€/τεμ.

Vegeterra Φασολάκια πλατιά 1000g 1.59€/τεμ.

Diamant Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική 1kg 1.15€/τεμ.

Sanilac 2 Γάλα για βρέφη 400g 9.96€/τεμ.

Δέλτα Advance γάλα 1l 2.1€/τεμ.

Bellarom Ελληνικός καφές κλασικός 340g 3.29€/τεμ.

Bellarom Στιγμιαίος καφές Classic 100g 2.15€/τεμ.

Bellarom Καφές φίλτρου Strong 500g 5.89€/τεμ.

Lord Nelson Τσάι χαμομήλι σε φακελάκια 25x1.5g 0.89€/τεμ.

Belbake Κακάο σκόνη 250g 1.69€/τεμ.

Επιλογής Φακές ψιλές 1kg 1.95€/τεμ.

Eviva Χυμός πορτοκάλι 100% 1l 0.69€/τεμ.

Κρεμοσάπουνο ανταλλακτικό Pure Fresh Almond Sea Breeze 1l 0.99€/τεμ.

Maxitrat Απορρυπαντικό ρούχων υγρό 40 πλύσεις 2.2l 3.69€/τεμ.

W5 Χλωροκαθαρ/κό παχύρρευστο Fresh/Πεύκο 1250ml 0.94€/τεμ.

W5 Υγρό πιάτων Perle/Original συμπυκνωμένο 500ml 0.95€/τεμ.

Floralys Χαρτί κουζίνας 2πλα φύλλα 800g 2.65€/τεμ.

Dentalux Οδοντόκρεμα Complex 3 Herbal / Mint 125ml 0.99€/τεμ.

Floralys Χαρτί υγείας 2πλα φύλλα 840g 3.19€/τεμ.

Siempre ultra Σερβιέτες Aloe Vera 14 τεμ. 1.19€/τεμ.

O.B. Normal Super 16 κομ. 3.23€/τεμ.

Cien Σαμπουάν Color Repair Fabulous Oils 700ml 2.29€/τεμ.

Cien Σαπούνι Μασσαλίας 4x125g 1.49€/τεμ.

Siempre Πάνες ακράτειας Μ No.2 14 τεμ. 6.79€/τεμ.

Lupilu Πάνες No 4 Maxi 50 τεμ. 7.29€/τεμ.

Lupilu Μωρομάντηλα 80 τεμ. 1.15€/τεμ.

Lupilu Παιδικό σαμπουάν φυσικό εκχύλισμα χαμομηλιού 750ml 1.99€/τεμ.

Bellosan Πλήρης ζωοτροφή για σκύλους 415g 0.65€/τεμ.

Coshida Πατέ για γάτες 100g 0.35€/τεμ.

Χρυσός Μύλος Αλεύρι γ. όλες τις χρήσεις τύπου 70% 1kg 0.94€/τεμ.