O Jospeph Gentile εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής στην Global Investment Bank της Lehman Brothers, από όπου αποχώρησε... μόλις ένα χρόνο πριν αυτή χρεοκοπήσει.

Η αποκάλυψη προκάλεσε σάλο, αλλά και... πάρτι στο διαδίκτυο.

«Αυτό είναι πραγματικά ασυνήθιστο», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

This is truly unusual.



Meet Joseph Gentile.



He was the Chief Administrative Officer at Silicon Valley Bank.



Prior to joining the firm in 2007, he served as the CFO for Lehman Brothers’ Global Investment Bank.



This is him: pic.twitter.com/KcVbJVlkkt