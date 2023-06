Σε μικρές αυξομειώσεις προχώρησε η πλειονότητα των προμηθευτών που ανακοίνωσαν τις χρεώσεις για τον Ιούλιο.

Στο επίπεδο του τρέχοντος μήνα Ιουνίου παραμένουν τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ, ενώ σε μικρές αυξομειώσεις προχώρησε η πλειονότητα των προμηθευτών που ανακοίνωσαν ως τώρα τις χρεώσεις για τον Ιούλιο.

Ειδικότερα, οι χρεώσεις που ανακοίνωσε η ΔΕΗ είναι 15,5 σεντς ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες και 16,7 σεντς για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες. Για το νυχτερινό ρεύμα η χρέωση παραμένει επίσης στα 11,4 σεντς.

Ενδεικτικά τα τιμολόγια από τους λοιπούς προμηθευτές:

Protergia Οικιακό Value: 0,11115 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 0,1265)

Ήρων PROTECT 4 Home: 16,9 σεντς ανά κιλοβατώρα (αμετάβλητο)

Elpedison Economy: 11,1 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 11,4)

NRG on time: 13,2 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 12,2)

Watt&Volt Value: 11,15 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 12,65)

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας MAXI Free: 12,3 σεντς ανά κιλοβατώρα (αμετάβλητο)

Volterra: 13,98 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 11,98)

Zenith Home Now: 14,4 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 13,9)

Volton Home: 15,6 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 16,63 )

Οι τιμές ανακοινώνονται σε περίοδο ανόδου της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου η οποία ωστόσο παραμένει σε επίπεδα έως 80-90 % χαμηλότερη σε σχέση με το περυσινό καλοκαίρι.