Με το διήμερο εργαστήριο «Αστικοί περίπατοι στην πόλη της Θεσσαλονίκης» (Urban walks in the city of Thessaloniki), το οποίο ολοκληρώνεται την Τρίτη σηματοδοτήθηκε η έναρξη του διαπανεπιστημιακού προγράμματος «CREABALK-Δημιουργικά Βαλκάνια», στο οποίο συνεργάζονται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και τα γαλλικά Πανεπιστήμια Aix-Marseille και Lumiere-Lyon 2.