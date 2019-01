Το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία σε επιλεγμένους μαθητές να λάβουν υποτροφίες για να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ για έναν χρόνο, να μείνουν σε οικογένεια υποδοχής και να φοιτήσουν σε αμερικανικό σχολείο.

Αναλυτικά, κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα προσφερθούν δέκα υποτροφίες σε Έλληνες μαθητές. Η πρεσβεία επισημαίνει πως «οι μαθητές επιλέγονται μέσω ενός αξιοκρατικού και χωρίς κόστος διαγωνισμού, που είναι ανοιχτός σε όσους/όσες πληρούν κριτήρια». Ειδικότερα, τα κριτήρια για τους μαθητές είναι να:

- Φοιτούν στη Γ' γυμνασίου ή στην Α' λυκείου και να είναι γεννημένοι από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 15 Ιουλίου 2004.

- Έχουν γενικό μέσο όρο βαθμολογίας ίσο ή μεγαλύτερο του «καλώς» (13,1/20).

- Έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

- Είναι Έλληνες πολίτες και δικαιούνται διεθνές διαβατήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα στον ιστότοπο ais.americancouncils.org/flex έως τις 19 Φεβρουαρίου 2019.

Το FLEX, όπως σημειώνει η αμερικανική πρεσβεία, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το υπουργείο Εξωτερικών (U.S Department of State) των ΗΠΑ και διοργανώνεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό American Councils for International Education.