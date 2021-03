Με όπλο τα self test η κυβέρνηση αναμένεται να ανοίξει τομείς της κοινωνικής ζωής όπως τα καταστήματα, τα σχολεία και τις διαδημοτικές μετακινήσεις. Όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς την επόμενη εβδομάδα θα παρθούν οι αποφάσεις πάντα με όπλο τα self test. Μία φορά την εβδομάδα υποχρεωτικό self test για μαθητές, εκπαιδευτικούς. Υποχρεωτικό θα είναι και για ναυτικούς, εστίαση και τουρισμό. Ανοίγει η πλατφόρμα self-testing.gr.