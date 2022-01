Μετά τις ανακοινώσεις για το πως θα ανοίξουν τα σχολεία, οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί φαίνεται πώς θα πληρώνουν τον... κούκο αηδόνι, καθώς εκτός από τα 2 υποχρεωτικά rapid test την εβδομάδα, πλέον σε περίπτωση κρούσματος θα πρέπει να κάνουν 5 τεστ την εβδομάδα.

Δηλαδή 4 rapid test - 40 ευρώ και ένα self test 5 - 7 ευρώ, συνεπώς αν υποθέσουμε ότι κάθε βδομάδα θα υπάρχει και κάποιο κρούσμα στην τάξη τότε οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα πληρώνουν τον μήνα τουλάχιστον 180 ευρώ.

Αναλυτικά τι είπε η κα. Κεραμέως:

Συγκεκριμένα όπως είπε η υπουργός οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί σε περίπτωση κρούσματος θα κάνουν 5 τεστ σε 5 ημέρες.

Χαρακτηριστικά είπε, «σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, φεύγουμε από την λογική του «σταυρού», δηλ. των αυξημένων ελέγχων μόνο στα παιδιά που κάθονται κοντά στο κρούσμα, και επεκτεινόμαστε σε αυξημένους ελέγχους σε όλο το τμήμα.

Πλέον όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self τεστ σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self τεστ την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι συμμαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self τεστ δωρεάν την εβδομάδα.»

Για τους εκπαιδευτικούς

Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες:

δύο rapid και ένα self τεστ, επιπλέον των δύο rapid που ήδη κάνουν την εβδομάδα.

Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.