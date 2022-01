To τελευταίο 24ωρο περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια μαθητές και καθηγητές διενήργησαν self test με σκοπό να επιστρέψουν σήμερα, Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, στα σχολεία.

Τα εν δυνάμει κρούσματα που εντοπίστηκαν με αυτό τον τρόπο ξεπερνούν τις 14 χιλιάδες, εγείροντας ανησυχία για ενδεχόμενη περαιτέρω διασπορά του ιού στις σχολικές τάξεις.

Τι πρέπει να κάνει, όμως, ένας γονιός αν το παιδί του διαγνωστεί θετικό;

Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον COVID-19, τότε το παιδί πρέπει να απέχει από τα μαθήματα και τις δραστηριότητές του και να παραμέινει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον.

Η καραντίνα θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες:

(α) εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο – προεξάρχοντος του πυρετού – υποχωρούν, και

(β) με αρνητικό σελφ τεστ.

Εάν αντίθετα ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό self (ή rapid) test, η απομόνωση θα πρέπει να παρατείνεται.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη ενός σχολείου, θα γίνονται διαγνωστικοί έλεγχοι (τεστ) κάθε ημέρα σε όλο τον πληθυσμό της τάξης για 5 ημέρες.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί εκτεταμένη διασπορά σε κάποιο τμήμα, τότε αυτό θα κλείνει.

Τι αλλάζει από σήμερα στα σχολεία

1. Προβλέπεται ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων (θα διενεργηθούν τρία δωρεάν self test την εβδομάδα που έρχεται αντί για δύο).

2. Τα δωρεάν self test θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς δύο φορές την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή.

3. Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες, δηλαδή δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που κάνουν την εβδομάδα. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

Οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου, έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.

Παράλληλα, η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν.

Τέλος, συνεχίζει να ισχύει το 50%+1 για την αναστολή λειτουργίας τμήματος σε περίπτωση κρούσματος.