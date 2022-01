Στις φυσικές τους τάξεις επέστρεψαν περίπου 1,5 εκατομμύριο μαθητές με αυξημένα μέτρα προστασίας, φορώντας τη μάσκα τους και με τα αρνητικά αυτοδιαγνωστικά τεστ ανά χείρας. Την ίδια ώρα, 25.000 θετικά self test τις δυο πρώτες ημέρες λειτουργίας των σχολείων, δημιουργώντας ανησυχία σε γονείς και επιστημονική κοινότητα.

Η ανάλυση των στοιχείων καταδεικνύει ότι σχεδόν ένα στα πέντε κρούσματα σήμερα είναι ηλικίας κάτω των 17 ετών. Ειδικότερα, από τα 24.246 κρούσματα που ανακοίνωσε χθες, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), τα 5.737 ανήκουν στην παραπάνω ηλικιακή ομάδα.

Εως τώρα δυο τμήματα έχουν κλείσει εφαρμόζοντας το 50%+, πρόκειται για τα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Τι γίνεται σε περίπτωση κρούσματος

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες. Για την αναστολή λειτουργίας τμήματος απαιτείται το 50%+1.

Τι θα γίνεται αν ένας μαθητής διαγνωσθεί θετικός

Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο -προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν, και με αρνητικό self test. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό τεστ (self ή radid), η απομόνωση θα παρατείνεται.

Τι ισχύει με την τηλεκπαίδευση

Τηλεκπαίδευση θα γίνεται κατ' εξαίρεση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που περιλαμβάνουν και τις ακόλουθες:

Αν σε ένα σχολικό τμήμα εντοπιστούν ταυτόχρονα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 σε παραπάνω από τους μισούς (50%+1) μαθητές του.

Αν εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δάσκαλος/νηπιαγωγός, μη ειδικότητας) νοσεί, και δεν υπάρχει δυνατότητα από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για άμεση αναπλήρωσή του αλλά προβλέπεται τηλεκπαίδευση από άλλον εκπαιδευτικό.

Αν εκπαιδευτικός είναι θετικός, και ενώ βρίσκεται σε απομόνωση, επιθυμεί να κάνει τηλεκπαίδευση, σε προαιρετική βάση.

Για τους μαθητές με ένα από τα σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του πρωτοκόλλου «Μέτρα προστασίας και πρόληψης διασποράς του ιού SARS- CoV-2 στις σχολικές μονάδες» και συμμετέχουν σε διαδικτυακά τμήματα.

