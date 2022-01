Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση Υπουργείο Παιδείας, συνολικά πάνω από 50 τμήματα σε μόλις δώδεκα σχολεία αυτή τη στιγμή είναι κλειστά λόγω κρουσμάτων κορονοϊού εφαρμόζοντας το 50%+1.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση και πάλι από το Υπουργείο Παιδείας μέχρι χθες βράδυ κλειστά ήταν πάνω από 30 τμήματα σε μόλις έξι σχολεία.

Τα μέτρα στα σχολεία

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα σε περίπτωση κρούσματος. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

Οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν.

Επίσης, συνεχίζει να ισχύει το 50%+1 για την αναστολή λειτουργίας τμήματος σε περίπτωση κρούσματος.

Περισσότερα από 8.200 κρούσματα έδειξε το πρώτο self test της εβδομάδας

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, ο πρώτος οριζόντιος διαγνωστικός έλεγχος 1,6 εκατομμυρίου μαθητών και εκπαιδευτικών της εβδομάδας «έδειξε» 8.278 θετικά self test - τουλάχιστον ως το βράδυ της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται πως την δεύτερη σχολική εβδομάδα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, μαθητές και εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να κάνουν self test τη Δευτέρα για να μπορέσουν να προσέλθουν στα σχολεία σήμερα, Τρίτη.

Το επόμενο self test θα πρέπει να γίνει την Πέμπτη προκειμένου οι μαθητές να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες την Παρασκευή.

Αύριο 19/01 η διάθεση των δωρεάν self test

Από αύριο (19/01) μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και εκπαιδευτικοί, μπορούν να προμηθευτούν μέχρι το Σάββατο (22/01) πέντε δωρεάν αυτοδιαγνωστικά self test από τα φαρμακεία.

Με αυτά θα καλυφθούν οι ανάγκες ελέγχου των ημερών από 24 Ιανουαρίου έως και 8 Φεβρουαρίου 2022.

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι:



το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο,

ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορονοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς,

βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί,

η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr, από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19,

οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι πραγματοποιούν δυο ράπιντ τεστ την εβδομάδα με δική τους επιβάρυνση έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης και της Παρασκευής.

H πλατφόρμα edupass.gov.gr αφορά μόνο τις δημόσιες σχολικές μονάδες. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να δηλώνουν το αποτέλεσμα των self-test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την Σχολική Κάρτα για COVID-19.

